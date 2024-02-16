Путин обсудил с губернатором Текслером судьбу ЧЭМК

Путин поручил закрыть вредное производство ЧЭМК в центре Челябинска

16 февраля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Решение по ЧЭМК было озвучено на двусторонней встрече Владимира Путина и Алексея Текслера Фото: пресс-служба правительства Челябинской области новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Вредное производство Челябинского электрометаллургчиеского комбината (ЧЭМК) в черте города будет закрыто и вынесено за его пределы на новом технологическом уровне. Социальные объекты компании передадут на баланс местных властей. Соответствующее решение было озвучено 16 февраля на двусторонней встрече президента Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. «ЧЭМК расположен практически в центре города. В 2019 году мы подписали соглашение о сокращении выбросов. Оно не выполняется, в части самого вредного электродного производства работы не велись. К этому добавились требования, предъявляемые к компании Генпрокуратурой», — сказал Текслер. В ответ президент поручил закрыть вредное производство и развернуть его за чертой города с участием местных инвесторов. Ценные специалисты при этом должны быть трудоустроены и сохранены, как и социальные объекты. «Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства и привлечь инвесторов. Причем, желательно, привлечь местных», — поручил Путин. Также, по его словам, в собственность области должны быть переданы социальные объекты комбината, включая бассейн «Электрометаллург». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вредное производство Челябинского электрометаллургчиеского комбината (ЧЭМК) в черте города будет закрыто и вынесено за его пределы на новом технологическом уровне. Социальные объекты компании передадут на баланс местных властей. Соответствующее решение было озвучено 16 февраля на двусторонней встрече президента Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. «ЧЭМК расположен практически в центре города. В 2019 году мы подписали соглашение о сокращении выбросов. Оно не выполняется, в части самого вредного электродного производства работы не велись. К этому добавились требования, предъявляемые к компании Генпрокуратурой», — сказал Текслер. В ответ президент поручил закрыть вредное производство и развернуть его за чертой города с участием местных инвесторов. Ценные специалисты при этом должны быть трудоустроены и сохранены, как и социальные объекты. «Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства и привлечь инвесторов. Причем, желательно, привлечь местных», — поручил Путин. Также, по его словам, в собственность области должны быть переданы социальные объекты комбината, включая бассейн «Электрометаллург».