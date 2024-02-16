Путин обсудил с губернатором Текслером судьбу ЧЭМК

Путин поручил закрыть вредное производство ЧЭМК в центре Челябинска
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Решение по ЧЭМК было озвучено на двусторонней встрече Владимира Путина и Алексея Текслера
Решение по ЧЭМК было озвучено на двусторонней встрече Владимира Путина и Алексея Текслера Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Вредное производство Челябинского электрометаллургчиеского комбината (ЧЭМК) в черте города будет закрыто и вынесено за его пределы на новом технологическом уровне. Социальные объекты компании передадут на баланс местных властей. Соответствующее решение было озвучено 16 февраля на двусторонней встрече президента Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера.

«ЧЭМК расположен практически в центре города. В 2019 году мы подписали соглашение о сокращении выбросов. Оно не выполняется, в части самого вредного электродного производства работы не велись. К этому добавились требования, предъявляемые к компании Генпрокуратурой», — сказал Текслер.

В ответ президент поручил закрыть вредное производство и развернуть его за чертой города с участием местных инвесторов. Ценные специалисты при этом должны быть трудоустроены и сохранены, как и социальные объекты.

«Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства и привлечь инвесторов. Причем, желательно, привлечь местных», — поручил Путин. Также, по его словам, в собственность области должны быть переданы социальные объекты комбината, включая бассейн «Электрометаллург».

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Вредное производство Челябинского электрометаллургчиеского комбината (ЧЭМК) в черте города будет закрыто и вынесено за его пределы на новом технологическом уровне. Социальные объекты компании передадут на баланс местных властей. Соответствующее решение было озвучено 16 февраля на двусторонней встрече президента Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. «ЧЭМК расположен практически в центре города. В 2019 году мы подписали соглашение о сокращении выбросов. Оно не выполняется, в части самого вредного электродного производства работы не велись. К этому добавились требования, предъявляемые к компании Генпрокуратурой», — сказал Текслер. В ответ президент поручил закрыть вредное производство и развернуть его за чертой города с участием местных инвесторов. Ценные специалисты при этом должны быть трудоустроены и сохранены, как и социальные объекты. «Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством РФ проработать сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства и привлечь инвесторов. Причем, желательно, привлечь местных», — поручил Путин. Также, по его словам, в собственность области должны быть переданы социальные объекты комбината, включая бассейн «Электрометаллург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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