В Салехарде объявили актированный день для школьников младших классов

В ЯНАО на уроки не пойдут только салехардские школьники младших классов
В Салехарде (ЯНАО) отменены занятия у школьников младших классов первой смены. Причина в неблагоприятных погодных условиях, сообщает «Салехард онлайн».
«Отмена занятий школьников первой смены: 1-4 класс. Погода -34 градуса, ветер 3 метра в секунду», — написано в их telegram-канале.
Днем в Салехарде будет солнечно и без осадков. В остальных городах ЯНАО температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки.
Температура в Салехарде 22 февраля поднимется до -15 градусов. Порывы ветра будут сильные — семь метров в секунду.
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