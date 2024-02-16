16 февраля 2024

В Салехарде объявили актированный день для школьников младших классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, зима, дети, школьники
В ЯНАО на уроки не пойдут только салехардские школьники младших классов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) отменены занятия у школьников младших классов первой смены. Причина в неблагоприятных погодных условиях, сообщает «Салехард онлайн».

«Отмена занятий школьников первой смены: 1-4 класс. Погода -34 градуса, ветер 3 метра в секунду», — написано в их telegram-канале.

Днем в Салехарде будет солнечно и без осадков. В остальных городах ЯНАО температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки.

Температура в Салехарде 22 февраля поднимется до -15 градусов. Порывы ветра будут сильные — семь метров в секунду.

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В Салехарде (ЯНАО) отменены занятия у школьников младших классов первой смены. Причина в неблагоприятных погодных условиях, сообщает «Салехард онлайн». «Отмена занятий школьников первой смены: 1-4 класс. Погода -34 градуса, ветер 3 метра в секунду», — написано в их telegram-канале. Днем в Салехарде будет солнечно и без осадков. В остальных городах ЯНАО температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки. Температура в Салехарде 22 февраля поднимется до -15 градусов. Порывы ветра будут сильные — семь метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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