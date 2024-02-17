Путин отметил востребованность студотрядов в современной России

17 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил студотряды с днем РСО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ежегодно в России 17 февраля молодые люди по всей стране отмечают праздник труда — День российских студенческих отрядов, которые занимаются строительством различных объектов, проводят концерты, выставки и лекции. Свое поздравление с торжеством опубликовал президент РФ Владимир Путин, отметив востребованность студотрядов в современной стране. «Дорогие друзья! Поздравляю с 65-й годовщиной создания движения Российских студенческих отрядов», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава РФ добавил, что бойцы РСО внесли большой вклад в развитие страны, а также в решение ключевых общенациональных задач. Путин отметил, что студотряды востребованы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном, а также строительном и транспортном комплексах и других отраслях. Президент отметил усилия РСО, которые направлены на благоустройство воинских захоронений и мемориалов, восстановление инфраструктуры новых регионов страны и поддержку семей участников СВО. На данный момент Российские студенческие отряды являются самой большой молодежной организацией РФ. В нее входят более 200 тысяч учащихся вузов и колледжей из 82 регионов страны. Они обеспечивают молодых людей временной работой в летний период.

Ежегодно в России 17 февраля молодые люди по всей стране отмечают праздник труда — День российских студенческих отрядов, которые занимаются строительством различных объектов, проводят концерты, выставки и лекции. Свое поздравление с торжеством опубликовал президент РФ Владимир Путин, отметив востребованность студотрядов в современной стране. «Дорогие друзья! Поздравляю с 65-й годовщиной создания движения Российских студенческих отрядов», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава РФ добавил, что бойцы РСО внесли большой вклад в развитие страны, а также в решение ключевых общенациональных задач. Путин отметил, что студотряды востребованы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном, а также строительном и транспортном комплексах и других отраслях. Президент отметил усилия РСО, которые направлены на благоустройство воинских захоронений и мемориалов, восстановление инфраструктуры новых регионов страны и поддержку семей участников СВО. На данный момент Российские студенческие отряды являются самой большой молодежной организацией РФ. В нее входят более 200 тысяч учащихся вузов и колледжей из 82 регионов страны. Они обеспечивают молодых людей временной работой в летний период.