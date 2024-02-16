16 февраля 2024

Силовики предупреждают незаконные митинги в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва. ЛГБТ, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица
За несогласованные митинги может грозить административный арест Фото:

На фоне распространения призывов к выходу на несогласованные митинги антитеррористическая комиссия Свердловской области, координируемая силовыми структурами, напомнила, что участие в таких акциях наказуемо. Заявление появилось в telegram-канале комиссии.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к выходу на несогласованные митинги в Свердловской области, обращаем внимание, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона», — сказано в сообщении. Там же конкретизируется, что «организация или проведение несанкционированных массовых акций…, а также призывы и участие в них образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП России», которая предполагает наказание вплоть до ареста.

Накануне стало известно, что в исправительной колонии в ЯНАО умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По предварительной информации, у него мог оторваться тромб. Лидеры западных стран обвинили в случившемся Россию. Кремль считает такие высказывания «оголтелыми» и подчеркивает, что необходимо дождаться окончательных выводов специалистов. Подробнее о событии — в материале URA.RU.

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На фоне распространения призывов к выходу на несогласованные митинги антитеррористическая комиссия Свердловской области, координируемая силовыми структурами, напомнила, что участие в таких акциях наказуемо. Заявление появилось в telegram-канале комиссии. «В связи с распространением в социальных сетях призывов к выходу на несогласованные митинги в Свердловской области, обращаем внимание, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона», — сказано в сообщении. Там же конкретизируется, что «организация или проведение несанкционированных массовых акций…, а также призывы и участие в них образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП России», которая предполагает наказание вплоть до ареста. Накануне стало известно, что в исправительной колонии в ЯНАО умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По предварительной информации, у него мог оторваться тромб. Лидеры западных стран обвинили в случившемся Россию. Кремль считает такие высказывания «оголтелыми» и подчеркивает, что необходимо дождаться окончательных выводов специалистов. Подробнее о событии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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