Силовики предупреждают незаконные митинги в Свердловской области

На фоне распространения призывов к выходу на несогласованные митинги антитеррористическая комиссия Свердловской области, координируемая силовыми структурами, напомнила, что участие в таких акциях наказуемо. Заявление появилось в telegram-канале комиссии.
«В связи с распространением в социальных сетях призывов к выходу на несогласованные митинги в Свердловской области, обращаем внимание, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона», — сказано в сообщении. Там же конкретизируется, что «организация или проведение несанкционированных массовых акций…, а также призывы и участие в них образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП России», которая предполагает наказание вплоть до ареста.
Накануне стало известно, что в исправительной колонии в ЯНАО умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По предварительной информации, у него мог оторваться тромб. Лидеры западных стран обвинили в случившемся Россию. Кремль считает такие высказывания «оголтелыми» и подчеркивает, что необходимо дождаться окончательных выводов специалистов. Подробнее о событии — в материале URA.RU.
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