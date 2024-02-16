Навальный* умер в тюрьме

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер 16 февраля Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался в тюрьме после прогулки. Об этом сообщили в УФСИН России по ЯНАО.

«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо. Практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в релизе. Его передает РИА Новости.

Медики пытались спасти жизнь Навального. Однако их усилия не принесли результата. Точная причина смерти устанавливается. ФСИН отправила комиссию в ЯНАО.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался в тюрьме после прогулки. Об этом сообщили в УФСИН России по ЯНАО. «В исправительной колонии №3 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо. Практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в релизе. Его передает РИА Новости. Медики пытались спасти жизнь Навального. Однако их усилия не принесли результата. Точная причина смерти устанавливается. ФСИН отправила комиссию в ЯНАО. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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