Навальный* умер в тюрьме

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался в тюрьме после прогулки. Об этом сообщили в УФСИН России по ЯНАО.
«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо. Практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказано в релизе. Его передает РИА Новости.
Медики пытались спасти жизнь Навального. Однако их усилия не принесли результата. Точная причина смерти устанавливается. ФСИН отправила комиссию в ЯНАО.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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