Рыболовам из числа КМНС упростят традиционный промысел

В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, который отменяет подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Об этом в соцсети сообщил депутат из ЯНАО Дмитрий Погорелый.
«На этой пленарной неделе обсудили в первом чтении законопроект об устранении лишних бюрократических процедур для рыболовов, включенных в реестр коренных малочисленных народов. Планируется отменить подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. Политик добавил, что важным останется соблюдение установленной нормы вылова.
Святые места, значимые для коренных малочисленных народов Севера будут отмечены специальными табличками. Их планируют установить в Салехарде (ЯНАО). Предложение прозвучало на совете КМНС. Реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда.
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