16 февраля 2024

Рыболовам из числа КМНС упростят традиционный промысел

Депутат из ЯНАО Погорелый: для КМНС упростят ведение рыболовства
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Погорелый. ЯНАО, погорелый дмитрий
Погорелый считает, что необходимо устранять лишнюю бюрократию для рыболовов Фото:

В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, который отменяет подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Об этом в соцсети сообщил депутат из ЯНАО Дмитрий Погорелый.

«На этой пленарной неделе обсудили в первом чтении законопроект об устранении лишних бюрократических процедур для рыболовов, включенных в реестр коренных малочисленных народов. Планируется отменить подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. Политик добавил, что важным останется соблюдение установленной нормы вылова.

Святые места, значимые для коренных малочисленных народов Севера будут отмечены специальными табличками. Их планируют установить в Салехарде (ЯНАО). Предложение прозвучало на совете КМНС. Реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда.

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В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, который отменяет подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Об этом в соцсети сообщил депутат из ЯНАО Дмитрий Погорелый. «На этой пленарной неделе обсудили в первом чтении законопроект об устранении лишних бюрократических процедур для рыболовов, включенных в реестр коренных малочисленных народов. Планируется отменить подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. Политик добавил, что важным останется соблюдение установленной нормы вылова. Святые места, значимые для коренных малочисленных народов Севера будут отмечены специальными табличками. Их планируют установить в Салехарде (ЯНАО). Предложение прозвучало на совете КМНС. Реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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