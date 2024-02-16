Рыболовам из числа КМНС упростят традиционный промысел

Депутат из ЯНАО Погорелый: для КМНС упростят ведение рыболовства

17 февраля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Погорелый считает, что необходимо устранять лишнюю бюрократию для рыболовов Фото: Григорий Собченко В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, который отменяет подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Об этом в соцсети сообщил депутат из ЯНАО Дмитрий Погорелый. «На этой пленарной неделе обсудили в первом чтении законопроект об устранении лишних бюрократических процедур для рыболовов, включенных в реестр коренных малочисленных народов. Планируется отменить подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. Политик добавил, что важным останется соблюдение установленной нормы вылова. Святые места, значимые для коренных малочисленных народов Севера будут отмечены специальными табличками. Их планируют установить в Салехарде (ЯНАО). Предложение прозвучало на совете КМНС. Реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда.

В Госдуме РФ в первом чтении рассмотрен законопроект, который отменяет подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Об этом в соцсети сообщил депутат из ЯНАО Дмитрий Погорелый. «На этой пленарной неделе обсудили в первом чтении законопроект об устранении лишних бюрократических процедур для рыболовов, включенных в реестр коренных малочисленных народов. Планируется отменить подачу заявок и сдачу отчетности при осуществлении традиционного рыболовства», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. Политик добавил, что важным останется соблюдение установленной нормы вылова. Святые места, значимые для коренных малочисленных народов Севера будут отмечены специальными табличками. Их планируют установить в Салехарде (ЯНАО). Предложение прозвучало на совете КМНС. Реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда.