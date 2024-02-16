Сторонники трезвости организуют пробежку в Перми
В Перми сторонники здорового образа жизни собрались отметить День защитника Отечества — «Трезвой пробежкой». Информация об этом опубликована в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы анонсируем „Трезвую пробежку“, приуроченную ко Дню защитника Отечества, которая состоится 25 февраля в 14:00. Ждем всех желающих», — говорится в сообщении сторонников трезвости.
По данным организаторов пробежки, сбор участников и старт состоится возле арт-объекта недалеко от остановки Больничный городок. Акция проводится уже больше десяти лет подряд.
Пермяки анонсировали «Трезвую пробежку»
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