16 февраля 2024

Пермяки готовятся к праздничной «Трезвой пробежке». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный забег с участием певца Мити Фомина. Екатеринбург, благотворительный забег
Сторонники трезвости организуют пробежку в Перми Фото:

В Перми сторонники здорового образа жизни собрались отметить День защитника Отечества — «Трезвой пробежкой». Информация об этом опубликована в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы анонсируем „Трезвую пробежку“, приуроченную ко Дню защитника Отечества, которая состоится 25 февраля в 14:00. Ждем всех желающих», — говорится в сообщении сторонников трезвости.

По данным организаторов пробежки, сбор участников и старт состоится возле арт-объекта недалеко от остановки Больничный городок. Акция проводится уже больше десяти лет подряд.

Пермяки анонсировали "Трезвую пробежку"
Пермяки анонсировали «Трезвую пробежку»
Фото:

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В Перми сторонники здорового образа жизни собрались отметить День защитника Отечества — «Трезвой пробежкой». Информация об этом опубликована в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Мы анонсируем „Трезвую пробежку“, приуроченную ко Дню защитника Отечества, которая состоится 25 февраля в 14:00. Ждем всех желающих», — говорится в сообщении сторонников трезвости. По данным организаторов пробежки, сбор участников и старт состоится возле арт-объекта недалеко от остановки Больничный городок. Акция проводится уже больше десяти лет подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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