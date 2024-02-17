17 февраля 2024

Премьер Нидерландов Рютте: Украина получит 24 истребителя от Запада

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Истребители F-16 Киев просил у Запада еще год назад Фото:
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Нидерланды передадут Украине не менее 24 истребителей F-16. Об этом заявил премьер страны Марк Рютте на Мюнхенской конференции безопасности.

«Будут (переданы Украине — прим. URA.RU) 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими», — рассказал Марк Рютте в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Премьер подчеркнул, что подготовка к передаче идет «по графику» и что Нидерланды надеются отправить истребители как можно скорее.

Именно 24 истребителя F-16 запросили украинские власти у Запада в рамках первой военной помощи, передает телеканал 360. Газета El Pais уточняла, что для обучения пользованием истребителем украинских военных потребуется около полугода, столько же времени придется потратить на подготовку инженеров.

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Нидерланды передадут Украине не менее 24 истребителей F-16. Об этом заявил премьер страны Марк Рютте на Мюнхенской конференции безопасности. «Будут (переданы Украине — прим. URA.RU) 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими», — рассказал Марк Рютте в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Премьер подчеркнул, что подготовка к передаче идет «по графику» и что Нидерланды надеются отправить истребители как можно скорее. Именно 24 истребителя F-16 запросили украинские власти у Запада в рамках первой военной помощи, передает телеканал 360. Газета El Pais уточняла, что для обучения пользованием истребителем украинских военных потребуется около полугода, столько же времени придется потратить на подготовку инженеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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