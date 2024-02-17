Премьер Нидерландов Рютте: Украина получит 24 истребителя от Запада

18 февраля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 Киев просил у Запада еще год назад Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды передадут Украине не менее 24 истребителей F-16. Об этом заявил премьер страны Марк Рютте на Мюнхенской конференции безопасности. «Будут (переданы Украине — прим. URA.RU) 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими», — рассказал Марк Рютте в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Премьер подчеркнул, что подготовка к передаче идет «по графику» и что Нидерланды надеются отправить истребители как можно скорее. Именно 24 истребителя F-16 запросили украинские власти у Запада в рамках первой военной помощи, передает телеканал 360. Газета El Pais уточняла, что для обучения пользованием истребителем украинских военных потребуется около полугода, столько же времени придется потратить на подготовку инженеров.

Нидерланды передадут Украине не менее 24 истребителей F-16. Об этом заявил премьер страны Марк Рютте на Мюнхенской конференции безопасности. «Будут (переданы Украине — прим. URA.RU) 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими», — рассказал Марк Рютте в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Премьер подчеркнул, что подготовка к передаче идет «по графику» и что Нидерланды надеются отправить истребители как можно скорее. Именно 24 истребителя F-16 запросили украинские власти у Запада в рамках первой военной помощи, передает телеканал 360. Газета El Pais уточняла, что для обучения пользованием истребителем украинских военных потребуется около полугода, столько же времени придется потратить на подготовку инженеров.