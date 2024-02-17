17 февраля 2024

Стало известно, сколько рыбаков застряло в море на Сахалине

МЧС РФ: 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в море на Сахалине
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мчс, спасатель
На место происшествия выехали спасатели Фото:

В районе села Стародубское (Сахалинская область) 50 рыбаков находятся на оторванной льдине. К месту происшествия дополнительно выехали спасатели, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На берег доставлен 21 человек. В Стародубское дополнительно выехали спасатели от ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на автомобиле с моторной лодкой. На 13.00 по местному времени запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По уточненным данным, на льдине остаются около 50 человек.

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону рассказала, что утром 18 февраля поступила информация о том, что в районе села Стародубское откололась льдина, на которой находились 14 рыбаков. На помощь к людям выехали 10 спасателей.

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В районе села Стародубское (Сахалинская область) 50 рыбаков находятся на оторванной льдине. К месту происшествия дополнительно выехали спасатели, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «На берег доставлен 21 человек. В Стародубское дополнительно выехали спасатели от ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на автомобиле с моторной лодкой. На 13.00 по местному времени запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По уточненным данным, на льдине остаются около 50 человек. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону рассказала, что утром 18 февраля поступила информация о том, что в районе села Стародубское откололась льдина, на которой находились 14 рыбаков. На помощь к людям выехали 10 спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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