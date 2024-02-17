МЧС: на юге Сахалинской области унесло льдину с 14 рыбаками

В районе села Стародубское (Сахалинская область) откололась льдина, на которой, по предварительным данным, находятся 14 рыбаков. К месту происшествия выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе Стародубского. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек», —
На место происшествия выдвинулись три спасателя с одной лодкой и одним снегоходом. Также поехали помогать сотрудники ГИМС Долинского района — два человека на одном снегоходе и пять спасателей ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.
Похожая ситуация произошла в прошлом году на озере Исетское в Среднеуральском городском округе (Свердловская область). Тогда льдина с тремя рыбаками откололась и отправилась дрейфовать. Это заметили прохожие и вызвали спасателей.
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