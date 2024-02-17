17 февраля 2024

МЧС: на юге Сахалинской области унесло льдину с 14 рыбаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, спасатели, асф центрспас урал
На помощь к рыбакам выехали 10 спасателей Фото:

В районе села Стародубское (Сахалинская область) откололась льдина, на которой, по предварительным данным, находятся 14 рыбаков. К месту происшествия выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе Стародубского. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На место происшествия выдвинулись три спасателя с одной лодкой и одним снегоходом. Также поехали помогать сотрудники ГИМС Долинского района — два человека на одном снегоходе и пять спасателей ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.

Похожая ситуация произошла в прошлом году на озере Исетское в Среднеуральском городском округе (Свердловская область). Тогда льдина с тремя рыбаками откололась и отправилась дрейфовать. Это заметили прохожие и вызвали спасателей.

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В районе села Стародубское (Сахалинская область) откололась льдина, на которой, по предварительным данным, находятся 14 рыбаков. К месту происшествия выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе Стародубского. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место происшествия выдвинулись три спасателя с одной лодкой и одним снегоходом. Также поехали помогать сотрудники ГИМС Долинского района — два человека на одном снегоходе и пять спасателей ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой. Похожая ситуация произошла в прошлом году на озере Исетское в Среднеуральском городском округе (Свердловская область). Тогда льдина с тремя рыбаками откололась и отправилась дрейфовать. Это заметили прохожие и вызвали спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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