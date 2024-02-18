Семилетнего мальчика из России сбил мотоцикл на курорте в Африке

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Мотоциклист не успел вовремя затормозить, сообщил Shot Фото:

Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на курортном африканском острове Маврикий. Ребенок находится в реанимации.

«Семилетнего мальчика из России сбил мотоциклист на острове Маврикий. Ребенок в реанимации, его подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщает издание Shot.

Как уточняет telegram-канал, родители мальчика остановилась в отеле в прибрежной деревне в Гранд-Бей. Со слов очевидцев, когда семья шла по улице, ребенок неожиданно выскочил на дорогу. Мотоциклист на Honda не успел вовремя затормозить и сбил мальчика.

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Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на курортном африканском острове Маврикий. Ребенок находится в реанимации. «Семилетнего мальчика из России сбил мотоциклист на острове Маврикий. Ребенок в реанимации, его подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщает издание Shot. Как уточняет telegram-канал, родители мальчика остановилась в отеле в прибрежной деревне в Гранд-Бей. Со слов очевидцев, когда семья шла по улице, ребенок неожиданно выскочил на дорогу. Мотоциклист на Honda не успел вовремя затормозить и сбил мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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