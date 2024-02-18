Семилетнего мальчика из России сбил мотоцикл на курорте в Африке

18 февраля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Мотоциклист не успел вовремя затормозить, сообщил Shot Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на курортном африканском острове Маврикий. Ребенок находится в реанимации. «Семилетнего мальчика из России сбил мотоциклист на острове Маврикий. Ребенок в реанимации, его подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщает издание Shot. Как уточняет telegram-канал, родители мальчика остановилась в отеле в прибрежной деревне в Гранд-Бей. Со слов очевидцев, когда семья шла по улице, ребенок неожиданно выскочил на дорогу. Мотоциклист на Honda не успел вовремя затормозить и сбил мальчика.

Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на курортном африканском острове Маврикий. Ребенок находится в реанимации. «Семилетнего мальчика из России сбил мотоциклист на острове Маврикий. Ребенок в реанимации, его подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщает издание Shot. Как уточняет telegram-канал, родители мальчика остановилась в отеле в прибрежной деревне в Гранд-Бей. Со слов очевидцев, когда семья шла по улице, ребенок неожиданно выскочил на дорогу. Мотоциклист на Honda не успел вовремя затормозить и сбил мальчика.