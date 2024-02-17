Губернатор ХМАО Комарова лично пригласила югорчан на выборы президента РФ. Фото

18 февраля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова посетила две семьи в ХМАО Фото: Центр социальных медиа Югры новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с обходчиками из участковых избирательных комиссий лично отправилась информировать жителей ХМАО о предстоящем голосовании. Старт федеральному проекту «ИнформУИК» она дала в Березовском районе. «Вместе с членами участковых избирательных комиссий открыла федеральный проект „ИнформУИК“ в Югре. С членом участковой избирательной комиссии Натальей Савенко зашли в квартиры к семьям Бариновых, Черновых. Они рассказали о том, что всегда ходят на выборы, считают свой голос важным и нужным», — написала Комарова в своем telegram-канале. Две семьи, которые посетила Комарова, пообещали губернатору проголосовать на участках в дни выборов. На фото, опубликованных официальным telegram-каналом Избиркома Югры, видно, что Комарова получила удостоверение члена УИК № 1 — комиссия находится в пгт Березово. Поквартирный обход губернатора URA.RU анонсировало в январе. Политические старожилы уточнили, что это PR-инновация, и такого раньше в ХМАО не было.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с обходчиками из участковых избирательных комиссий лично отправилась информировать жителей ХМАО о предстоящем голосовании. Старт федеральному проекту «ИнформУИК» она дала в Березовском районе. «Вместе с членами участковых избирательных комиссий открыла федеральный проект „ИнформУИК“ в Югре. С членом участковой избирательной комиссии Натальей Савенко зашли в квартиры к семьям Бариновых, Черновых. Они рассказали о том, что всегда ходят на выборы, считают свой голос важным и нужным», — написала Комарова в своем telegram-канале. Две семьи, которые посетила Комарова, пообещали губернатору проголосовать на участках в дни выборов. На фото, опубликованных официальным telegram-каналом Избиркома Югры, видно, что Комарова получила удостоверение члена УИК № 1 — комиссия находится в пгт Березово. Поквартирный обход губернатора URA.RU анонсировало в январе. Политические старожилы уточнили, что это PR-инновация, и такого раньше в ХМАО не было.