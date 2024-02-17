Управляющий ТСН отключил от электричества десятки частных домов в Перми

18 февраля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Представители «Россетей» не вмешиваются, так как электрическая подстанция принадлежит частнику Фото: Илья Московец © URA.RU Несколько десятков жилых домов, расположенных на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Индустриальном районе Перми, оказались обесточены. По словам местных жителей, подачу электричества больше месяца назад прекратил глава товарищества собственников недвижимости (ТСН), расположенного по соседству. «Рубильник отключил председатель ТСН „Север“. Требуется срочная помощь, в домах холодно, температура падает до +7 градусов. У многих установлены котлы с циркуляционным насосом, которые работают от электричества. Люди вынуждены жить на генераторах. Вечерами вижу у некоторых в окнах фонарики», — пояснил местный житель Владимир в интервью порталу 59.RU. Глава ТСН объяснил свои действия большой задолженностью потребителей. Местные жители отмечают, что в расчетных квитанциях «неожиданно появились большие суммы за электричество», они отказываются платить. Обращения в различные инстанции не дали результата. Собственники домовладений планируют написать заявление в полицию. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации. По данным «2ГИС», СНТ расположено между Нестюковским трактом, Южным обходом и улицей Леонова. На обесточенной улице — порядка двух десятков частных домов. Некоторые из них сдают в аренду как бани и сауны.

Несколько десятков жилых домов, расположенных на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Индустриальном районе Перми, оказались обесточены. По словам местных жителей, подачу электричества больше месяца назад прекратил глава товарищества собственников недвижимости (ТСН), расположенного по соседству. «Рубильник отключил председатель ТСН „Север“. Требуется срочная помощь, в домах холодно, температура падает до +7 градусов. У многих установлены котлы с циркуляционным насосом, которые работают от электричества. Люди вынуждены жить на генераторах. Вечерами вижу у некоторых в окнах фонарики», — пояснил местный житель Владимир в интервью порталу 59.RU. Глава ТСН объяснил свои действия большой задолженностью потребителей. Местные жители отмечают, что в расчетных квитанциях «неожиданно появились большие суммы за электричество», они отказываются платить. Обращения в различные инстанции не дали результата. Собственники домовладений планируют написать заявление в полицию. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации. По данным «2ГИС», СНТ расположено между Нестюковским трактом, Южным обходом и улицей Леонова. На обесточенной улице — порядка двух десятков частных домов. Некоторые из них сдают в аренду как бани и сауны.