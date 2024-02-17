В Нижневартовске неизвестный преследовал ребенка

18 февраля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске мужчина, похожий на бездомного, преследовал 14-летнюю девочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, пока она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказала сестра пострадавшей. «Когда вышла из поликлиники, поняла, что он все это время ее ждал и стоял рядом. Далее она побежала в соседнюю „Пятерочку“, мужчина и туда пошел за ней (крича что-то в след), и искал ее по магазину. В это время она успела, пока он не видит, убежать домой», — написала сестра в telegram-канале «Типичный краб86.Нижневартовск». Уточняется, что мужчина выглядел так, будто он был под действием алкоголя или психотропных веществ. Девочка все это время разговаривала по телефону с мамой. Она рассказала, что мужчина был одет в черное, на лице пятна, выглядел неопрятно и был похож на бездомного. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, пока она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказала сестра пострадавшей. «Когда вышла из поликлиники, поняла, что он все это время ее ждал и стоял рядом. Далее она побежала в соседнюю „Пятерочку“, мужчина и туда пошел за ней (крича что-то в след), и искал ее по магазину. В это время она успела, пока он не видит, убежать домой», — написала сестра в telegram-канале «Типичный краб86.Нижневартовск». Уточняется, что мужчина выглядел так, будто он был под действием алкоголя или психотропных веществ. Девочка все это время разговаривала по телефону с мамой. Она рассказала, что мужчина был одет в черное, на лице пятна, выглядел неопрятно и был похож на бездомного. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.