17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Нижневартовске неизвестный преследовал ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, пенсионер, преступник, мужчина, темный переулок
В Нижневартовске мужчина, похожий на бездомного, преследовал 14-летнюю девочку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, пока она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказала сестра пострадавшей.

«Когда вышла из поликлиники, поняла, что он все это время ее ждал и стоял рядом. Далее она побежала в соседнюю „Пятерочку“, мужчина и туда пошел за ней (крича что-то в след), и искал ее по магазину. В это время она успела, пока он не видит, убежать домой», — написала сестра в telegram-канале «Типичный краб86.Нижневартовск». Уточняется, что мужчина выглядел так, будто он был под действием алкоголя или психотропных веществ.

Девочка все это время разговаривала по телефону с мамой. Она рассказала, что мужчина был одет в черное, на лице пятна, выглядел неопрятно и был похож на бездомного.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, пока она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказала сестра пострадавшей. «Когда вышла из поликлиники, поняла, что он все это время ее ждал и стоял рядом. Далее она побежала в соседнюю „Пятерочку“, мужчина и туда пошел за ней (крича что-то в след), и искал ее по магазину. В это время она успела, пока он не видит, убежать домой», — написала сестра в telegram-канале «Типичный краб86.Нижневартовск». Уточняется, что мужчина выглядел так, будто он был под действием алкоголя или психотропных веществ. Девочка все это время разговаривала по телефону с мамой. Она рассказала, что мужчина был одет в черное, на лице пятна, выглядел неопрятно и был похож на бездомного. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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