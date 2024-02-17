В Нижневартовске неизвестный преследовал ребенка

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, пока она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказала сестра пострадавшей.
«Когда вышла из поликлиники, поняла, что он все это время ее ждал и стоял рядом. Далее она побежала в соседнюю „Пятерочку“, мужчина и туда пошел за ней (крича что-то в след), и искал ее по магазину. В это время она успела, пока он не видит, убежать домой», — написала сестра в telegram-канале «Типичный краб86.Нижневартовск». Уточняется, что мужчина выглядел так, будто он был под действием алкоголя или психотропных веществ.
Девочка все это время разговаривала по телефону с мамой. Она рассказала, что мужчина был одет в черное, на лице пятна, выглядел неопрятно и был похож на бездомного.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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