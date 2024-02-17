Червивые конфеты были скрыты под оберткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми женщина в магазине «Пятерочка» приобрела шоколадные конфеты с червякам внутри. Горожанка пояснили, что обнаружила необычную находку дома, когда сняла обертку.

«Сходила в „Пятерочку“ на Волгодонской, купила конфет, в них ползают червяки. Пойду отдам обратно, пусть сами едят», — раздосадованную покупательницу цитирует perm.aif.ru.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее информационное агентство писало о жителе Березников, которому попался зуб в холодце. По словам мужчины, покупка была сделана в магазине «Магнит».