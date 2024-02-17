17 февраля 2024
16 февраля 2024

Жительница Перми купила в сетевом магазине шоколадные конфеты с червями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
Червивые конфеты были скрыты под оберткой Фото:

В Перми женщина в магазине «Пятерочка» приобрела шоколадные конфеты с червякам внутри. Горожанка пояснили, что обнаружила необычную находку дома, когда сняла обертку.

«Сходила в „Пятерочку“ на Волгодонской, купила конфет, в них ползают червяки. Пойду отдам обратно, пусть сами едят», — раздосадованную покупательницу цитирует perm.aif.ru.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее информационное агентство писало о жителе Березников, которому попался зуб в холодце. По словам мужчины, покупка была сделана в магазине «Магнит».

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В Перми женщина в магазине «Пятерочка» приобрела шоколадные конфеты с червякам внутри. Горожанка пояснили, что обнаружила необычную находку дома, когда сняла обертку. «Сходила в „Пятерочку“ на Волгодонской, купила конфет, в них ползают червяки. Пойду отдам обратно, пусть сами едят», — раздосадованную покупательницу цитирует perm.aif.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее информационное агентство писало о жителе Березников, которому попался зуб в холодце. По словам мужчины, покупка была сделана в магазине «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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