На месте ДТП выявлены плохие дорожные условия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижнем Тагиле 18 февраля пьяный водитель без прав на автомобиле Land Rover столкнулся с Chevrolet, из-за чего первого автомобилиста отбросило на встречную полосу движения, где он врезался в Ford. В результате аварии пострадали два человека, в их числе 5-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Chevrolet Niva под управлением 46-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. После чего Land Rover отбросило на автомобиль Ford Fusion, под управлением 59-летней женщины, движущийся во встречном направлении», — пишет teleghram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ДТП пострадали пассажир автомобиля Ford и пятилетний пассажир Chevrolet. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Автоинспекторы установили, что автомобилист на Land Rover пьян, а также не имеет права на управление транспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы в отношении мужчины. На месте аварии были выявлены плохие дорожные условия. Обслуживающей организации было указано на их устранение.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5660