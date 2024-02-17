17 февраля 2024

Пьяный свердловчанин без прав устроил массовое ДТП, в котором пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На месте ДТП выявлены плохие дорожные условия Фото:

В Нижнем Тагиле 18 февраля пьяный водитель без прав на автомобиле Land Rover столкнулся с Chevrolet, из-за чего первого автомобилиста отбросило на встречную полосу движения, где он врезался в Ford. В результате аварии пострадали два человека, в их числе 5-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Chevrolet Niva под управлением 46-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. После чего Land Rover отбросило на автомобиль Ford Fusion, под управлением 59-летней женщины, движущийся во встречном направлении», — пишет teleghram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ДТП пострадали пассажир автомобиля Ford и пятилетний пассажир Chevrolet. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Автоинспекторы установили, что автомобилист на Land Rover пьян, а также не имеет права на управление транспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы в отношении мужчины. На месте аварии были выявлены плохие дорожные условия. Обслуживающей организации было указано на их устранение.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 18 февраля пьяный водитель без прав на автомобиле Land Rover столкнулся с Chevrolet, из-за чего первого автомобилиста отбросило на встречную полосу движения, где он врезался в Ford. В результате аварии пострадали два человека, в их числе 5-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Chevrolet Niva под управлением 46-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. После чего Land Rover отбросило на автомобиль Ford Fusion, под управлением 59-летней женщины, движущийся во встречном направлении», — пишет teleghram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ДТП пострадали пассажир автомобиля Ford и пятилетний пассажир Chevrolet. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Автоинспекторы установили, что автомобилист на Land Rover пьян, а также не имеет права на управление транспортом. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы в отношении мужчины. На месте аварии были выявлены плохие дорожные условия. Обслуживающей организации было указано на их устранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...