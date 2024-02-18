ВС РФ обрушили на ВСУ бомбу весом 1500 килограмм в Часов Яре

Воздушно-космические силы РФ ударили по украинской базе в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ. Ее вес составляет 1500 килограмм. Об этом сообщает «Российская газета».
«Бомба весом в полторы тонны прилетела в пункт временной дислокации украинских войск», — передают журналисты «Российской газеты», ссылаясь на telegram-канал «Изнанка». Термобарическая бомба работает по принципу малой тактической ядерной бомбы, только без радиационного поражения. Снаряд распыляет газовое облако, которое затем подрывается. Отмечается, что такая бомба эффективно работает как на открытой местности, так и против заграждений.
Российские солдаты продолжают атаковать ВСУ на различных направлениях фронта. В том числе они продолжают наступление в направлении Часов Яра (артемовское направление).
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