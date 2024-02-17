Вылет рейса в эмират Шарджа должен был состоятся 19 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ), который должен был пройти ночью 19 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 19 февраля в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.