Вылет рейса в эмират Шарджа должен был состоятся 19 февраля
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ), который должен был пройти ночью 19 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 19 февраля в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
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