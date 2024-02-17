Припаркованные во дворе машины оказались в воде Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 18 февраля во дворе около дома на улице Солнечная, 43 прорвало трубу с холодной водой. Припаркованные автомобили оказались залиты, сообщили очевидцы.

«На улице Солнечная, 43 около 19:00 [18 февраля] прорвало трубу. Застряла пара машин, дергали и толкали несколько часов», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Они подчеркнули, что поток воды дошел до парковки соседнего дома.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.