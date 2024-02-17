17 февраля 2024

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии машины залило водой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, зима, стул, непогода, машины в снегу, город, циклон, автомобили, последствия снегопада, парковка
Припаркованные во дворе машины оказались в воде Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 февраля во дворе около дома на улице Солнечная, 43 прорвало трубу с холодной водой. Припаркованные автомобили оказались залиты, сообщили очевидцы.

«На улице Солнечная, 43 около 19:00 [18 февраля] прорвало трубу. Застряла пара машин, дергали и толкали несколько часов», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Они подчеркнули, что поток воды дошел до парковки соседнего дома.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 18 февраля во дворе около дома на улице Солнечная, 43 прорвало трубу с холодной водой. Припаркованные автомобили оказались залиты, сообщили очевидцы. «На улице Солнечная, 43 около 19:00 [18 февраля] прорвало трубу. Застряла пара машин, дергали и толкали несколько часов», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Они подчеркнули, что поток воды дошел до парковки соседнего дома. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...