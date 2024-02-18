18 февраля 2024
17 февраля 2024

Бастрыкин требует возбудить дело на челябинского мигранта, обижающего соседку

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против 14-летнего мигранта Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на 14-летнего мигранта, который издевается над 11-летней соседкой в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противных действий в отношении малолетнего ребенка в Челябинской области. Следственными органами [регионального] СК России организована проверка», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

В социальных медиа сообщается, что в Челябинске 14-летний подросток из семьи мигрантов издевается над 11-летней соседкой. Он причиняет ребенку физические и психические страдания, в частности угрожает ей ножом, электрошокером. Дошло до того, что он распылил в лицо девочки перцовый баллончик. Ей потребовалась помощь врачей.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на 14-летнего мигранта, который издевается над 11-летней соседкой в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противных действий в отношении малолетнего ребенка в Челябинской области. Следственными органами [регионального] СК России организована проверка», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В социальных медиа сообщается, что в Челябинске 14-летний подросток из семьи мигрантов издевается над 11-летней соседкой. Он причиняет ребенку физические и психические страдания, в частности угрожает ей ножом, электрошокером. Дошло до того, что он распылил в лицо девочки перцовый баллончик. Ей потребовалась помощь врачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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