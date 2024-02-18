18 февраля 2024
17 февраля 2024

Гонки на лопатах прошли в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лопаты для снега в Кастораме. Челябинск , лопата для снега, снеговая лопата
Пермяки запаслись лопатами для участия в соревнованиях Фото:

В Губахе (Пермский край) состоялись гонки на лопатах. Пермяки соревновались на скорость спуска с горы на садовом инструменте. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Россия сейчас».

«Задача участников гонки на курорте в Губахе — технично спуститься на лопате с горы и обогнать конкурентов. Победителю гонок 17 февраля вручили главный приз — „золотую лопату“», — говорится в посте, к которому прикреплено видео состязаний.

Организаторы гонки подчеркнули, что участие в соревнованиях было бесплатное. Единственным условием являлось наличие шлема и маски.

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В Губахе (Пермский край) состоялись гонки на лопатах. Пермяки соревновались на скорость спуска с горы на садовом инструменте. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Россия сейчас». «Задача участников гонки на курорте в Губахе — технично спуститься на лопате с горы и обогнать конкурентов. Победителю гонок 17 февраля вручили главный приз — „золотую лопату“», — говорится в посте, к которому прикреплено видео состязаний. Организаторы гонки подчеркнули, что участие в соревнованиях было бесплатное. Единственным условием являлось наличие шлема и маски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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