Пермяки запаслись лопатами для участия в соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губахе (Пермский край) состоялись гонки на лопатах. Пермяки соревновались на скорость спуска с горы на садовом инструменте. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Россия сейчас».

«Задача участников гонки на курорте в Губахе — технично спуститься на лопате с горы и обогнать конкурентов. Победителю гонок 17 февраля вручили главный приз — „золотую лопату“», — говорится в посте, к которому прикреплено видео состязаний.

Организаторы гонки подчеркнули, что участие в соревнованиях было бесплатное. Единственным условием являлось наличие шлема и маски.