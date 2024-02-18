18 февраля 2024

Турецким школьникам запретили праздновать Хэллоуин и Рождество

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Украшения к Хэллоуину в заведениях Екатеринбурга, тыква, хэллоуин, helloween
Хэллоуин противоречит национальным ценностям турецкой нации Фото:

Турецкие власти ввели запрет на празднование Хэллоуина и Рождества учениками частных школ. Об этом сообщает издание Sabah.

«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — передает издание заявление министерства образования Турции по поводу празднования Хэллоуина и Рождества.

В издании отметили, что в 2023 году частные школы отказались от празднования недели отечественных продуктов, которая ежегодно отмечается с 12 по 18 декабря, но при этом детей наряжали в костюмы и наносили грим на Хэллоуин. В перечень запрещенных праздников также войдет Пасха.

В России к Хэллоуину относятся неоднозначно. Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас». Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». По его мнению, так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье. О необходимости прекратить празднование Хэллоуина заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Национальная служба новостей». Он назвал это день «безобразной вакханалией, принесенной в Россию из-за рубежа».

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Турецкие власти ввели запрет на празднование Хэллоуина и Рождества учениками частных школ. Об этом сообщает издание Sabah. «В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — передает издание заявление министерства образования Турции по поводу празднования Хэллоуина и Рождества. В издании отметили, что в 2023 году частные школы отказались от празднования недели отечественных продуктов, которая ежегодно отмечается с 12 по 18 декабря, но при этом детей наряжали в костюмы и наносили грим на Хэллоуин. В перечень запрещенных праздников также войдет Пасха. В России к Хэллоуину относятся неоднозначно. Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас». Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». По его мнению, так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье. О необходимости прекратить празднование Хэллоуина заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Национальная служба новостей». Он назвал это день «безобразной вакханалией, принесенной в Россию из-за рубежа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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