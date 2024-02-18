Спасатели предупредили жителей района ЯНАО о штормовом ветре

19 февраля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Порывы ветра могут превышать 30 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО в ночь на 19 февраля ожидается штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час 18 февраля с сохранением ночью 19 февраля 2024 года в предгорных районах на севере Приуральского района ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 30 м/с и более», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вместе с сильным ветром на регион надвигается снег и метель. Жителей просят быть осторожными. Накануне вечером спасатели предупреждали жителей Ямальского и Тазовского района о сильном ветре. Днем 19 февраля его порывы будут достигать 22 метров в секунду.

В Приуральском районе ЯНАО в ночь на 19 февраля ожидается штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час 18 февраля с сохранением ночью 19 февраля 2024 года в предгорных районах на севере Приуральского района ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 30 м/с и более», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вместе с сильным ветром на регион надвигается снег и метель. Жителей просят быть осторожными. Накануне вечером спасатели предупреждали жителей Ямальского и Тазовского района о сильном ветре. Днем 19 февраля его порывы будут достигать 22 метров в секунду.