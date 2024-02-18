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Спасатели предупредили жителей района ЯНАО о штормовом ветре

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Порывы ветра могут превышать 30 метров в секунду Фото:

В Приуральском районе ЯНАО в ночь на 19 февраля ожидается штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час 18 февраля с сохранением ночью 19 февраля 2024 года в предгорных районах на севере Приуральского района ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 30 м/с и более», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Вместе с сильным ветром на регион надвигается снег и метель. Жителей просят быть осторожными.

Накануне вечером спасатели предупреждали жителей Ямальского и Тазовского района о сильном ветре. Днем 19 февраля его порывы будут достигать 22 метров в секунду.

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В Приуральском районе ЯНАО в ночь на 19 февраля ожидается штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, в ближайший час 18 февраля с сохранением ночью 19 февраля 2024 года в предгорных районах на севере Приуральского района ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 30 м/с и более», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вместе с сильным ветром на регион надвигается снег и метель. Жителей просят быть осторожными. Накануне вечером спасатели предупреждали жителей Ямальского и Тазовского района о сильном ветре. Днем 19 февраля его порывы будут достигать 22 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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