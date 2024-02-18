В мире Европа Генерал Бауэр: в НАТО были слишком оптимистичны в отношении Украины год назад 19 февраля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 + Возможности ВСУ переоценили в НАТО и странах Запада Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense Страны Запада и блок НАТО проявили в 2023 году излишний оптимизм по отношению к возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на Мюнхенской конференции по безопасности. «Альянс НАТО был чрезмерно оптимистичен в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Полагали, что ВСУ смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением, но этого не произошло», — передает Financial Times высказывание Бауэра. Военные инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ огромные возможности. У России оказалось много снарядов и беспилотников, передает «Национальная служба новостей». Страны Запада и блок НАТО проявили в 2023 году излишний оптимизм по отношению к возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на Мюнхенской конференции по безопасности. «Альянс НАТО был чрезмерно оптимистичен в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Полагали, что ВСУ смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением, но этого не произошло», — передает Financial Times высказывание Бауэра. Военные инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ огромные возможности. У России оказалось много снарядов и беспилотников, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям