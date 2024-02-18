Генерал Бауэр: в НАТО были слишком оптимистичны в отношении Украины год назад

Страны Запада и блок НАТО проявили в 2023 году излишний оптимизм по отношению к возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Альянс НАТО был чрезмерно оптимистичен в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Полагали, что ВСУ смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением, но этого не произошло», —
Военные инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ огромные возможности. У России оказалось много снарядов и беспилотников, передает «Национальная служба новостей».
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