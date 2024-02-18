WP: страны ЕС обсуждают замену НАТО на случай победы Трампа на выборах

19 февраля 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп будет участвовать на выборах президента США 5 ноября 2024 года Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Страны Евросоюза обсуждают создание структур, которые могут дополнить или заменить НАТО в случае, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет на выборах. Об этом сообщили осведомленные источники. «Европейские официальные лица в частном порядке обсуждали создание межконтинентального дополнения к НАТО, которое работало бы в соответствии с гарантиями безопасности США, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут нарушены», — сообщили осведомленные источники. Их слова приводит газета The Washington Post. Также Дональд Трамп заявил, что странам-партнерам США по НАТО нужно увеличить долю помощи Киеву, иначе Америка поставит свои интересы на первое место, передает НСН. Он призвал членов Североатлантического альянса выделять больше денег для Украины, так как сейчас американская помощь превышает на 100 миллиардов финансирование от других партнеров.

Страны Евросоюза обсуждают создание структур, которые могут дополнить или заменить НАТО в случае, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет на выборах. Об этом сообщили осведомленные источники. «Европейские официальные лица в частном порядке обсуждали создание межконтинентального дополнения к НАТО, которое работало бы в соответствии с гарантиями безопасности США, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут нарушены», — сообщили осведомленные источники. Их слова приводит газета The Washington Post. Также Дональд Трамп заявил, что странам-партнерам США по НАТО нужно увеличить долю помощи Киеву, иначе Америка поставит свои интересы на первое место, передает НСН. Он призвал членов Североатлантического альянса выделять больше денег для Украины, так как сейчас американская помощь превышает на 100 миллиардов финансирование от других партнеров.