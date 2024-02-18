Сайты Рунета начали удалять информацию о VPN в преддверии запрета

19 февраля 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Неудаление информации о VPN-сервисов грозит блокировкой материалов и многомиллионным штрафом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запрет на популяризацию VPN, вступающий в действие с 1 марта 2024 года, заставил некоторые сайты удалять информацию о таких сервисах или настройки сети. Согласно нововведению, за наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 миллионов рублей и блокировка информации, сообщает «Коммерсант». «С 1 марта в РФ вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. За неудаление запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей. Технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory, удалили информацию о VPN, включая инструкции по настройке сети или подборки сервисов по обходу блокировок», — говорится в материале. На портале SecurityLab также уже отредактированы или удалены некоторые материалы о VPN. Главный редактор Александр Антипов пояснил, что для них важно соблюдение законодательства. Он добавил, что на портале внедрены автоматизированные системы модерации контента на соответствие новым правилам. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подтвердила информацию в разговоре со школьниками в Екатеринбурге. Она объяснила ужесточение закона большими рисками для безопасности данных самих пользователей VPN-сервисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет на популяризацию VPN, вступающий в действие с 1 марта 2024 года, заставил некоторые сайты удалять информацию о таких сервисах или настройки сети. Согласно нововведению, за наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 миллионов рублей и блокировка информации, сообщает «Коммерсант». «С 1 марта в РФ вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. За неудаление запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей. Технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory, удалили информацию о VPN, включая инструкции по настройке сети или подборки сервисов по обходу блокировок», — говорится в материале. На портале SecurityLab также уже отредактированы или удалены некоторые материалы о VPN. Главный редактор Александр Антипов пояснил, что для них важно соблюдение законодательства. Он добавил, что на портале внедрены автоматизированные системы модерации контента на соответствие новым правилам. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подтвердила информацию в разговоре со школьниками в Екатеринбурге. Она объяснила ужесточение закона большими рисками для безопасности данных самих пользователей VPN-сервисов.