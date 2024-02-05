Мизулина рассказала о блокировке VPN в России. Видео

05 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина ответила на вопросы учеников из школы №1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с учениками школы №1 в Екатеринбурге рассказала о том, что с 1 марта, вероятнее всего, крупные VPN-сервисы в России заблокируют. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос одного из школьников о том, насколько правдивы размещенные в интернете анонсы. «Да, скорее всего это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси», — отметила Мизулина. Объясняя, почему требуется блокировка VPN, спикер сравнила бесплатные сервисы и другие предложения, которые требуют принимать соглашения о передаче данных третьим лицам, с порталом в ад. «Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина. Видео ее выступления публикует telegram-канал «Свет — Екатеринбург». Глава Лиги безопасного интернета прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из целей ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также она сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1, Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ. Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с учениками школы №1 в Екатеринбурге рассказала о том, что с 1 марта, вероятнее всего, крупные VPN-сервисы в России заблокируют. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос одного из школьников о том, насколько правдивы размещенные в интернете анонсы. «Да, скорее всего это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси», — отметила Мизулина. Объясняя, почему требуется блокировка VPN, спикер сравнила бесплатные сервисы и другие предложения, которые требуют принимать соглашения о передаче данных третьим лицам, с порталом в ад. «Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина. Видео ее выступления публикует telegram-канал «Свет — Екатеринбург». Глава Лиги безопасного интернета прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из целей ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также она сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1, Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ. Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.