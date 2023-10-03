В Госдуме объяснили, какие VPN будут блокировать в РФ с 1 марта

Депутат Госдумы Хинштейн: в РФ будут блокироваться сайты с выдачей VPN
© Служба новостей «URA.RU»
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РКН будет блокировать VPN-сервисы, нарушающие закон Фото:

Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении [Роскомнадзором] поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», — подчеркнул Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Так депутат отреагировал на сообщения о том, что с 1 марта РКН будет блокировать VPN. Он напомнил, что ведомство и так имеет полномочия на блокировку сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.

В сентябре сообщалось о том, что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта все страницы с информацией о VPN. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент все больше россиян отдают предпочтение российским сервисам в интернете, передает РАПСИ. Такие данные следуют из опроса, который провели Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и система социологических опросов и тестирования V-Project.

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Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении [Роскомнадзором] поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», — подчеркнул Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Так депутат отреагировал на сообщения о том, что с 1 марта РКН будет блокировать VPN. Он напомнил, что ведомство и так имеет полномочия на блокировку сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В сентябре сообщалось о том, что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта все страницы с информацией о VPN. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент все больше россиян отдают предпочтение российским сервисам в интернете, передает РАПСИ. Такие данные следуют из опроса, который провели Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и система социологических опросов и тестирования V-Project.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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