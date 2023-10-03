В Госдуме объяснили, какие VPN будут блокировать в РФ с 1 марта

Депутат Госдумы Хинштейн: в РФ будут блокироваться сайты с выдачей VPN

03 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

РКН будет блокировать VPN-сервисы, нарушающие закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении [Роскомнадзором] поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», — подчеркнул Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Так депутат отреагировал на сообщения о том, что с 1 марта РКН будет блокировать VPN. Он напомнил, что ведомство и так имеет полномочия на блокировку сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В сентябре сообщалось о том, что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта все страницы с информацией о VPN. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент все больше россиян отдают предпочтение российским сервисам в интернете, передает РАПСИ. Такие данные следуют из опроса, который провели Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и система социологических опросов и тестирования V-Project.

Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении [Роскомнадзором] поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», — подчеркнул Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Так депутат отреагировал на сообщения о том, что с 1 марта РКН будет блокировать VPN. Он напомнил, что ведомство и так имеет полномочия на блокировку сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. В сентябре сообщалось о том, что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта все страницы с информацией о VPN. Соответствующий указ был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент все больше россиян отдают предпочтение российским сервисам в интернете, передает РАПСИ. Такие данные следуют из опроса, который провели Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и система социологических опросов и тестирования V-Project.