18 февраля 2024

Стало известно, когда выйдет новый бюджетный iPhone

The Elec: новый бюджетный iPhone SE 4 выйдет в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Обновление не должно привести к росту стоимости iPhone SE 4 Фото:

Выход нового бюджетного iPhone SE 4 от Apple ожидается в 2025 году, пишет The Elec. Новый смартфон будет оснащен OLED-дисплеем.

«Apple может обновить свою бюджетную линейку iPhone SE с помощью OLED-дисплея к 2025 году. В настоящее время SE — единственный iPhone, все еще использующий технологию ЖК-дисплея, поэтому это изменение приведет его в соответствие с более премиальными моделями Apple», — пишет The Elec.

Если сравнивать с ЖК-дисплеем, OLED-дисплеи обеспечивают лучшее качество изображения, более яркие цвета и глубокий черный. Однако обновление не должно привести к росту стоимости iPhone. Apple может сохранить доступность SE из-за конкуренции между поставщиками дисплеев.

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Выход нового бюджетного iPhone SE 4 от Apple ожидается в 2025 году, пишет The Elec. Новый смартфон будет оснащен OLED-дисплеем. «Apple может обновить свою бюджетную линейку iPhone SE с помощью OLED-дисплея к 2025 году. В настоящее время SE — единственный iPhone, все еще использующий технологию ЖК-дисплея, поэтому это изменение приведет его в соответствие с более премиальными моделями Apple», — пишет The Elec. Если сравнивать с ЖК-дисплеем, OLED-дисплеи обеспечивают лучшее качество изображения, более яркие цвета и глубокий черный. Однако обновление не должно привести к росту стоимости iPhone. Apple может сохранить доступность SE из-за конкуренции между поставщиками дисплеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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