Стало известно, когда выйдет новый бюджетный iPhone

The Elec: новый бюджетный iPhone SE 4 выйдет в 2025 году

19 февраля 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Обновление не должно привести к росту стоимости iPhone SE 4 Фото: Размик Закарян © URA.RU Выход нового бюджетного iPhone SE 4 от Apple ожидается в 2025 году, пишет The Elec. Новый смартфон будет оснащен OLED-дисплеем. «Apple может обновить свою бюджетную линейку iPhone SE с помощью OLED-дисплея к 2025 году. В настоящее время SE — единственный iPhone, все еще использующий технологию ЖК-дисплея, поэтому это изменение приведет его в соответствие с более премиальными моделями Apple», — пишет The Elec . Если сравнивать с ЖК-дисплеем, OLED-дисплеи обеспечивают лучшее качество изображения, более яркие цвета и глубокий черный. Однако обновление не должно привести к росту стоимости iPhone. Apple может сохранить доступность SE из-за конкуренции между поставщиками дисплеев.

Выход нового бюджетного iPhone SE 4 от Apple ожидается в 2025 году, пишет The Elec. Новый смартфон будет оснащен OLED-дисплеем. «Apple может обновить свою бюджетную линейку iPhone SE с помощью OLED-дисплея к 2025 году. В настоящее время SE — единственный iPhone, все еще использующий технологию ЖК-дисплея, поэтому это изменение приведет его в соответствие с более премиальными моделями Apple», — пишет The Elec. Если сравнивать с ЖК-дисплеем, OLED-дисплеи обеспечивают лучшее качество изображения, более яркие цвета и глубокий черный. Однако обновление не должно привести к росту стоимости iPhone. Apple может сохранить доступность SE из-за конкуренции между поставщиками дисплеев.