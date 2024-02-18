Стало известно, когда выйдет новый бюджетный iPhone

Выход нового бюджетного iPhone SE 4 от Apple ожидается в 2025 году, пишет The Elec. Новый смартфон будет оснащен OLED-дисплеем.
«Apple может обновить свою бюджетную линейку iPhone SE с помощью OLED-дисплея к 2025 году. В настоящее время SE — единственный iPhone, все еще использующий технологию ЖК-дисплея, поэтому это изменение приведет его в соответствие с более премиальными моделями Apple», — пишет
Если сравнивать с ЖК-дисплеем, OLED-дисплеи обеспечивают лучшее качество изображения, более яркие цвета и глубокий черный. Однако обновление не должно привести к росту стоимости iPhone. Apple может сохранить доступность SE из-за конкуренции между поставщиками дисплеев.
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