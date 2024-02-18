Свердловчанка, которую грузовик сбил на трассе, скончалась в больнице

19 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

77-летняя ивдельчанка попала в больницу с серьезными травмами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка, сбитая грузовиком в Ивделе (Свердловская область) 16 февраля, скончалась в больнице на вторые сутки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — рассказали в ведомстве. Авария произошла на первом километре автодороги Ивдель — ЖД-станция «Ивдель-1» днем 16 февраля. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика Volvo в составе полуприцепа сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 77-летнюю женщину. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. По словам водителя, он не заметил пешехода.

Пенсионерка, сбитая грузовиком в Ивделе (Свердловская область) 16 февраля, скончалась в больнице на вторые сутки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — рассказали в ведомстве. Авария произошла на первом километре автодороги Ивдель — ЖД-станция «Ивдель-1» днем 16 февраля. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика Volvo в составе полуприцепа сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 77-летнюю женщину. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. По словам водителя, он не заметил пешехода.