18 февраля 2024
17 февраля 2024

Свердловчанка, которую грузовик сбил на трассе, скончалась в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая областная больница. Курган, пациенты, горбольница 2, вторая горбольница, вторая областная больница
77-летняя ивдельчанка попала в больницу с серьезными травмами Фото:

Пенсионерка, сбитая грузовиком в Ивделе (Свердловская область) 16 февраля, скончалась в больнице на вторые сутки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла на первом километре автодороги Ивдель — ЖД-станция «Ивдель-1» днем 16 февраля. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика Volvo в составе полуприцепа сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 77-летнюю женщину. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. По словам водителя, он не заметил пешехода.

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Пенсионерка, сбитая грузовиком в Ивделе (Свердловская область) 16 февраля, скончалась в больнице на вторые сутки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — рассказали в ведомстве. Авария произошла на первом километре автодороги Ивдель — ЖД-станция «Ивдель-1» днем 16 февраля. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика Volvo в составе полуприцепа сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 77-летнюю женщину. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. По словам водителя, он не заметил пешехода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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