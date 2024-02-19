На Западе испугались продвижения РФ после Авдеевки

Associated Press: ВС РФ после Авдеевки могут продвинуться на запад Украины
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ВСУ теряют бойцов из-за невозможности предоставить им военные прикрытия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ после освобождения Авдеевки (ДНР) могут продвинуться на запад Украины. Об этом сообщили в агентстве Associated Press. Авторы статьи отметили, что освобождение города уменьшило угрозу для Донецка.

«Это позволит войскам Кремля продвигаться дальше на запад, глубже вглубь территории, контролируемой Украиной, через менее укрепленные районы», — говорится в материале. Авторы статьи добавили, что освобождение Авдеевки повышает моральный дух россиян и подтверждает, что ВС РФ имеют инициативу на поле боля, из-за чего украинские бойцы приходят в ужас.

В статье отметили, что освобождение Авдеевки уменьшило угрозу для Донецка. Украинский командир артиллерийской батареи Хоробрый сообщил, что из-за дефицита артиллерии у ВСУ нет возможности эффективно атаковать. Он заявил, что Украина теряет бойцов, так как не может дать военным прикрытия. «Нам нечем воевать, нам нечем прикрывать наши линии фронта», — отметил другой командир гаубичного подразделения ВСУ Валерий.

ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может быть решен в течение трех месяцев, передает «Утро.ру».

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ВС РФ после освобождения Авдеевки (ДНР) могут продвинуться на запад Украины. Об этом сообщили в агентстве Associated Press. Авторы статьи отметили, что освобождение города уменьшило угрозу для Донецка. «Это позволит войскам Кремля продвигаться дальше на запад, глубже вглубь территории, контролируемой Украиной, через менее укрепленные районы», — говорится в материале. Авторы статьи добавили, что освобождение Авдеевки повышает моральный дух россиян и подтверждает, что ВС РФ имеют инициативу на поле боля, из-за чего украинские бойцы приходят в ужас. В статье отметили, что освобождение Авдеевки уменьшило угрозу для Донецка. Украинский командир артиллерийской батареи Хоробрый сообщил, что из-за дефицита артиллерии у ВСУ нет возможности эффективно атаковать. Он заявил, что Украина теряет бойцов, так как не может дать военным прикрытия. «Нам нечем воевать, нам нечем прикрывать наши линии фронта», — отметил другой командир гаубичного подразделения ВСУ Валерий. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может быть решен в течение трех месяцев, передает «Утро.ру».
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