ВС РФ полностью взяли под контроль завод в Авдеевке. Видео

МО: ВС РФ полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, заправка, армия, военные, украина, мариуполь, война, военнослужащий, вежливые люди, солдат, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ продолжают хаотичное отступление из города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — сообщило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что на административных зданиях завода российские военные подняли триколоры. Украинские подразделения продолжают хаотичный вывод войск.

ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что украинские бойцы не доверяют главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи Авдеевки, передает «Ридус».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — сообщило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что на административных зданиях завода российские военные подняли триколоры. Украинские подразделения продолжают хаотичный вывод войск. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что украинские бойцы не доверяют главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи Авдеевки, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...