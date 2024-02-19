Российские силы полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — сообщило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что на административных зданиях завода российские военные подняли триколоры. Украинские подразделения продолжают хаотичный вывод войск.
ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что украинские бойцы не доверяют главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи Авдеевки, передает «Ридус».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.