ВС РФ продолжают зачистку территории
Вооруженные силы России 17 февраля 2024 года взяли Авдеевку в ДНР. Сейчас российские военные продолжают зачистку территории от украинских боевиков и подразделений. Им уже удалось полностью освободить коксохимический завод. URA.RU публикует фоторепортаж из освобожденного города.
ВС РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных
Бойцы продолжают выполнять задачи для освобождения Донбасса
Российские военные полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке
Полный контроль над коксохимическим заводом взяла группировка войск «Центр»
Российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км
Украинские подразделения продолжают хаотичный вывод войск. Лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.