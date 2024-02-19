Как выглядит Авдеевка после освобождения. Фоторепортаж

Минобороны: ВС РФ полностью освободили Авдеевский коксохимический завод
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер
ВС РФ продолжают зачистку территории Фото:

Вооруженные силы России 17 февраля 2024 года взяли Авдеевку в ДНР. Сейчас российские военные продолжают зачистку территории от украинских боевиков и подразделений. Им уже удалось полностью освободить коксохимический завод. URA.RU публикует фоторепортаж из освобожденного города.

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ВС РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных
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Бойцы продолжают выполнять задачи для освобождения Донбасса
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Российские военные полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке
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Полный контроль над коксохимическим заводом взяла группировка войск «Центр»
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Российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км
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Украинские подразделения продолжают хаотичный вывод войск. Лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город
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Вооруженные силы России 17 февраля 2024 года взяли Авдеевку в ДНР. Сейчас российские военные продолжают зачистку территории от украинских боевиков и подразделений. Им уже удалось полностью освободить коксохимический завод. URA.RU публикует фоторепортаж из освобожденного города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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