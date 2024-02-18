Раздачей земли пермским бойцам СВО займется отдельная структура краевых властей

19 февраля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Сейчас власти ищут земли, которые смогут получить военные Фото: Елена Федорова © URA.RU Власти Пермского края создают автономную некоммерческую организацию для распределения земельных участков, которые положены льготникам, в том числе участникам спецоперации. Для этого министерство территориального развития учредит Центр комплексного развития территорий Пермского края «В Прикамье планируется создать автономную некоммерческую организацию „Центр комплексного развития территорий Пермского края“. Основной целью деятельности организации станет содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления в собственность на бесплатной основе земельных участков и обеспечения их необходимыми объектами инфраструктуры», — пишет ИА «Текст». Речь идет о помощи многодетным, медикам, педагогам и бойцам СВО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в конце 2023 года был принят закон о предоставлении земли участникам спецоперации. Теперь муниципалитеты определяют размеры участков, которые смогут получить военные.

Власти Пермского края создают автономную некоммерческую организацию для распределения земельных участков, которые положены льготникам, в том числе участникам спецоперации. Для этого министерство территориального развития учредит Центр комплексного развития территорий Пермского края «В Прикамье планируется создать автономную некоммерческую организацию „Центр комплексного развития территорий Пермского края“. Основной целью деятельности организации станет содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления в собственность на бесплатной основе земельных участков и обеспечения их необходимыми объектами инфраструктуры», — пишет ИА «Текст». Речь идет о помощи многодетным, медикам, педагогам и бойцам СВО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в конце 2023 года был принят закон о предоставлении земли участникам спецоперации. Теперь муниципалитеты определяют размеры участков, которые смогут получить военные.