Челябинскую область накрыл смог

Смог задержится в шести городах региона с 19 по 22 февраля
В шести городах Челябинской области до 22 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей. О том, что смог накроет регион 19 февраля, URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«С14:00 19февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — сообщили в ЕДДС.
Синоптики объявили НМУ первой степени в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше. Меры по снижению воздействия на атмосферу будут приняты и на отдельных предприятиях региона.
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