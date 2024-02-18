18 февраля 2024

Челябинскую область накрыл смог

Режим НМУ введен в Челябинской области до 22 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог задержится в шести городах региона с 19 по 22 февраля Фото:

В шести городах Челябинской области до 22 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей. О том, что смог накроет регион 19 февраля, URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«С14:00 19февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — сообщили в ЕДДС.

Синоптики объявили НМУ первой степени в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше. Меры по снижению воздействия на атмосферу будут приняты и на отдельных предприятиях региона.

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В шести городах Челябинской области до 22 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей. О том, что смог накроет регион 19 февраля, URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «С14:00 19февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — сообщили в ЕДДС. Синоптики объявили НМУ первой степени в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше. Меры по снижению воздействия на атмосферу будут приняты и на отдельных предприятиях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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