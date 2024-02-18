Челябинскую область накрыл смог

Режим НМУ введен в Челябинской области до 22 февраля

19 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Смог задержится в шести городах региона с 19 по 22 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В шести городах Челябинской области до 22 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей. О том, что смог накроет регион 19 февраля, URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «С14:00 19февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — сообщили в ЕДДС. Синоптики объявили НМУ первой степени в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше. Меры по снижению воздействия на атмосферу будут приняты и на отдельных предприятиях региона.

В шести городах Челябинской области до 22 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания примесей. О том, что смог накроет регион 19 февраля, URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «С14:00 19февраля до 19:00 22 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. В их числе ветер неблагоприятного направления и инверсия», — сообщили в ЕДДС. Синоптики объявили НМУ первой степени в Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше. Меры по снижению воздействия на атмосферу будут приняты и на отдельных предприятиях региона.