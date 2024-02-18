18 февраля 2024

Челябинским детям-инвалидам расширили список на компенсацию лечения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, слуховой аппарат, глухой
Слабослышащим детям компенсируют ремонт аппаратов для слуха Фото:

В Челябинской области детям-инвалидам расширили перечень ???????медсредств, которые будут предоставляться бесплатно. Речь идет о компенсации стоимости ремонта слуховых аппартов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Министерством социальных отношений подготовлен законопроект о расширении возможности использования сертификата и компенсации не только на оплату реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, но и на оплату отдельных технических средств реабилитации для детей-инвалидов. Средства могут быть направлены на оплату комплектующих частей системы кохлеарной имплантации и услуг по ремонту системы кохлеарной имплантации», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

О необходимости такой компенсации сообщил один из челябинских школьников, имеющий инвалидность по слуху, на прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером. Он рассказал, что помогающий ему слышать кохлеарный аппарат регулярно требует ремонта, который семья вынуждена делать за свой счет, а это порядка 60-70 тысяч рублей. По поручению главы региона подготовлен соответствующий проект закона, который уже внесен в областное заксобрание и будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области детям-инвалидам расширили перечень ???????медсредств, которые будут предоставляться бесплатно. Речь идет о компенсации стоимости ремонта слуховых аппартов, сообщили в пресс-службе областного правительства. «Министерством социальных отношений подготовлен законопроект о расширении возможности использования сертификата и компенсации не только на оплату реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, но и на оплату отдельных технических средств реабилитации для детей-инвалидов. Средства могут быть направлены на оплату комплектующих частей системы кохлеарной имплантации и услуг по ремонту системы кохлеарной имплантации», — сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. О необходимости такой компенсации сообщил один из челябинских школьников, имеющий инвалидность по слуху, на прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером. Он рассказал, что помогающий ему слышать кохлеарный аппарат регулярно требует ремонта, который семья вынуждена делать за свой счет, а это порядка 60-70 тысяч рублей. По поручению главы региона подготовлен соответствующий проект закона, который уже внесен в областное заксобрание и будет рассмотрен на ближайшем заседании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...