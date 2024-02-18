18 февраля 2024
17 февраля 2024

В больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, робототехника, инновации
Протез изготавливали специалисты из Новосибирска Фото:

В травматологической больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Стандартным эндопротезированием тазобедренного сустава проблема не решалась. Лизис превратил вертлужную впадину в решето, разрушив костные структуры на довольно большой площади. Поэтому фиксировать эндопротез было просто не к чему. Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Миронов.

Протез по индивидуальному заказу выполнили специалисты из Новосибирска. «По КТ-снимкам 3D-принтер напечатал точную копию поврежденной тазовой кости. Затем был смоделирован фрагмент для замещения дефекта. Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала — для пробной примерки и из титана — для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на свое место», — добавил Миронов.

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В травматологической больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Стандартным эндопротезированием тазобедренного сустава проблема не решалась. Лизис превратил вертлужную впадину в решето, разрушив костные структуры на довольно большой площади. Поэтому фиксировать эндопротез было просто не к чему. Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Миронов. Протез по индивидуальному заказу выполнили специалисты из Новосибирска. «По КТ-снимкам 3D-принтер напечатал точную копию поврежденной тазовой кости. Затем был смоделирован фрагмент для замещения дефекта. Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала — для пробной примерки и из титана — для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на свое место», — добавил Миронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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