В больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере

19 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Протез изготавливали специалисты из Новосибирска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В травматологической больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Стандартным эндопротезированием тазобедренного сустава проблема не решалась. Лизис превратил вертлужную впадину в решето, разрушив костные структуры на довольно большой площади. Поэтому фиксировать эндопротез было просто не к чему. Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Миронов. Протез по индивидуальному заказу выполнили специалисты из Новосибирска. «По КТ-снимкам 3D-принтер напечатал точную копию поврежденной тазовой кости. Затем был смоделирован фрагмент для замещения дефекта. Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала — для пробной примерки и из титана — для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на свое место», — добавил Миронов.

В травматологической больнице Сургута впервые установили протез, напечатанный на 3D-принтере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Стандартным эндопротезированием тазобедренного сустава проблема не решалась. Лизис превратил вертлужную впадину в решето, разрушив костные структуры на довольно большой площади. Поэтому фиксировать эндопротез было просто не к чему. Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Миронов. Протез по индивидуальному заказу выполнили специалисты из Новосибирска. «По КТ-снимкам 3D-принтер напечатал точную копию поврежденной тазовой кости. Затем был смоделирован фрагмент для замещения дефекта. Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала — для пробной примерки и из титана — для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на свое место», — добавил Миронов.