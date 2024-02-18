В Новом Уренгое ветер помешал приземлиться самолетам. Скрин

19 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое сильный боковой ветер мешает посадке самолетов (архивное фото) Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за погодных условий задержано несколько авиарейсов. Сильный ветер препятствует посадке, воздушные суда уходят на запасные аэродромы, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «В Новом Уренгое сильный боковой ветер с порывами препятствует посадке самолетов. Два рейса ушли на запасные аэродромы, рейсы оборотные, поэтому объявлены задержки и на вылет», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. В настоящее время задержаны рейсы нескольких авиакомпаний из Москвы, вылет в Тюмень и Уфу, а также самолет до Красноярска. Кроме того, ветер мешает и передвижению вертолетов, обслуживающих региональные линии. В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты самолетов Фото: онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за погодных условий задержано несколько авиарейсов. Сильный ветер препятствует посадке, воздушные суда уходят на запасные аэродромы, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «В Новом Уренгое сильный боковой ветер с порывами препятствует посадке самолетов. Два рейса ушли на запасные аэродромы, рейсы оборотные, поэтому объявлены задержки и на вылет», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. В настоящее время задержаны рейсы нескольких авиакомпаний из Москвы, вылет в Тюмень и Уфу, а также самолет до Красноярска. Кроме того, ветер мешает и передвижению вертолетов, обслуживающих региональные линии.