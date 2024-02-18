18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Новом Уренгое ветер помешал приземлиться самолетам. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, солнце, взлетное поле
В Новом Уренгое сильный боковой ветер мешает посадке самолетов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за погодных условий задержано несколько авиарейсов. Сильный ветер препятствует посадке, воздушные суда уходят на запасные аэродромы, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

«В Новом Уренгое сильный боковой ветер с порывами препятствует посадке самолетов. Два рейса ушли на запасные аэродромы, рейсы оборотные, поэтому объявлены задержки и на вылет», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

В настоящее время задержаны рейсы нескольких авиакомпаний из Москвы, вылет в Тюмень и Уфу, а также самолет до Красноярска. Кроме того, ветер мешает и передвижению вертолетов, обслуживающих региональные линии.

В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты самолетов
В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты самолетов
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за погодных условий задержано несколько авиарейсов. Сильный ветер препятствует посадке, воздушные суда уходят на запасные аэродромы, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «В Новом Уренгое сильный боковой ветер с порывами препятствует посадке самолетов. Два рейса ушли на запасные аэродромы, рейсы оборотные, поэтому объявлены задержки и на вылет», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. В настоящее время задержаны рейсы нескольких авиакомпаний из Москвы, вылет в Тюмень и Уфу, а также самолет до Красноярска. Кроме того, ветер мешает и передвижению вертолетов, обслуживающих региональные линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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