Ямальские и свердловские фанаты биатлона схлестнулись в драке на Спартакиаде. Видео

Болельщики из ЯНАО и Свердловской области подрались на биатлоне в Златоусте

19 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

В полицию заявления по факту драки не поступали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Болельщики из Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области устроили драку во время соревнований по биатлону в Златоусте на II Всероссийской зимней Спартакиаде, проходящей в Челябинской области. URA.RU выяснило подробности инцидента. «Потасовка началась из-за того, что болельщик сборной ЯНАО по биатлону слишком эмоционально радовался победе своих спортсменов. Его грубо осек болельщик свердловской сборной, ну и понеслось», — рассказал о драке читатель URA.RU. Видеозапись с потасовкой начала расходится 18 февраля в челябинских пабликах в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-каналах, но ее достаточно быстро удалили. На запрос URA.RU о подробностях потасовки в пресс-службе УМВД России по Челябинской области ответили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. Вторая Всероссийская зимняя Спартакиада, проходившая в Челябинской области, завершилась 18 февраля. Соревнования охватили семь видов спорта. Финал по биатлону в Златоусте посмотрели 73 тысячи зрителей.

Болельщики из Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области устроили драку во время соревнований по биатлону в Златоусте на II Всероссийской зимней Спартакиаде, проходящей в Челябинской области. URA.RU выяснило подробности инцидента. «Потасовка началась из-за того, что болельщик сборной ЯНАО по биатлону слишком эмоционально радовался победе своих спортсменов. Его грубо осек болельщик свердловской сборной, ну и понеслось», — рассказал о драке читатель URA.RU. Видеозапись с потасовкой начала расходится 18 февраля в челябинских пабликах в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-каналах, но ее достаточно быстро удалили. На запрос URA.RU о подробностях потасовки в пресс-службе УМВД России по Челябинской области ответили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. Вторая Всероссийская зимняя Спартакиада, проходившая в Челябинской области, завершилась 18 февраля. Соревнования охватили семь видов спорта. Финал по биатлону в Златоусте посмотрели 73 тысячи зрителей.