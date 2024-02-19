МО Германии испугалось нападения РФ через пять лет

Борис Писториус отметил, что РФ может напасть на НАТО через пять лет
Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что РФ может начать нападение на страны НАТО в течение пяти — восьми лет. Об этом сообщили в газете The Washington Post.
«Я не могу предсказать, произойдет ли нападение [РФ] на территорию НАТО и когда», — заявил Писториус, его слова передает
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфликт может длиться десятилетиями.
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