МО Германии испугалось нападения РФ через пять лет

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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус отметил, что РФ может напасть на НАТО через пять лет Фото:

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что РФ может начать нападение на страны НАТО в течение пяти — восьми лет. Об этом сообщили в газете The Washington Post.

«Я не могу предсказать, произойдет ли нападение [РФ] на территорию НАТО и когда», — заявил Писториус, его слова передает The Washington Post. Однако он допустил, что нападение может случиться в течение от пяти до восьми лет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфликт может длиться десятилетиями.

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Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что РФ может начать нападение на страны НАТО в течение пяти — восьми лет. Об этом сообщили в газете The Washington Post. «Я не могу предсказать, произойдет ли нападение [РФ] на территорию НАТО и когда», — заявил Писториус, его слова передает The Washington Post. Однако он допустил, что нападение может случиться в течение от пяти до восьми лет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфликт может длиться десятилетиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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