18 февраля 2024

Диссертация курганского врача-ортопеда стала лучшей в России

Диссертация доктора Ермакова из центра Илизарова в Кургане стала лучшей в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом травматологом-ортопедом Судницыным Анатолием. Курган, протез, ортопедия
Врач из Центра Илизарова получил звание доктора медицинских наук за лучшую диссертацию Фото:

Диссертация курганского врача Центра имени Илизарова Артема Ермакова стала лучшей, по мнению высшей аттестационной комиссии РФ. Также ему было присвоено звание доктора медицинских наук. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Александр Бурцев поздравил Артема Ермакова, руководителя Клиники костно-суставной инфекции, с получением диплома о присвоении ему степени доктора медицинских наук. По мнению ВАК, его диссертационная работа, была признана лучшей по итогам 2023 года», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что научным консультантом врача выступил Бурцев.

Сообщается, что диссертация Ермакова была посвящена теме «Диагностика и лечение больных с инфекционными осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава». Он впервые описал клинико-морфологические изменения инфицированных тканей сустава после эндопротезирования на разных временных этапах.

Ранее URA.RU писало, что в Центре Илизарова обновляется научный технопарк. Отмечалось, что в научном центре планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований.

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Диссертация курганского врача Центра имени Илизарова Артема Ермакова стала лучшей, по мнению высшей аттестационной комиссии РФ. Также ему было присвоено звание доктора медицинских наук. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Александр Бурцев поздравил Артема Ермакова, руководителя Клиники костно-суставной инфекции, с получением диплома о присвоении ему степени доктора медицинских наук. По мнению ВАК, его диссертационная работа, была признана лучшей по итогам 2023 года», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что научным консультантом врача выступил Бурцев. Сообщается, что диссертация Ермакова была посвящена теме «Диагностика и лечение больных с инфекционными осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава». Он впервые описал клинико-морфологические изменения инфицированных тканей сустава после эндопротезирования на разных временных этапах. Ранее URA.RU писало, что в Центре Илизарова обновляется научный технопарк. Отмечалось, что в научном центре планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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