Диссертация курганского врача-ортопеда стала лучшей в России

Диссертация доктора Ермакова из центра Илизарова в Кургане стала лучшей в России

Врач из Центра Илизарова получил звание доктора медицинских наук за лучшую диссертацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Диссертация курганского врача Центра имени Илизарова Артема Ермакова стала лучшей, по мнению высшей аттестационной комиссии РФ. Также ему было присвоено звание доктора медицинских наук. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Директор НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Александр Бурцев поздравил Артема Ермакова, руководителя Клиники костно-суставной инфекции, с получением диплома о присвоении ему степени доктора медицинских наук. По мнению ВАК, его диссертационная работа, была признана лучшей по итогам 2023 года», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что научным консультантом врача выступил Бурцев.

Сообщается, что диссертация Ермакова была посвящена теме «Диагностика и лечение больных с инфекционными осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава». Он впервые описал клинико-морфологические изменения инфицированных тканей сустава после эндопротезирования на разных временных этапах.

Ранее URA.RU писало, что в Центре Илизарова обновляется научный технопарк. Отмечалось, что в научном центре планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований.