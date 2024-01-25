В курганском Центре Илизарова обновят оборудование для генетических исследований. Фото

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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
В медцентре идет обновление научного технопарка Фото:

В курганском Центре имени Илизарова планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований. Об обновлении научного технопарка сообщили в пресс-службе медцентра.

«В 2024 году запланировано дооснащение отдела генетических исследований, приобретение научного оборудования для молекулярной биологии. Также планируется поступление костного денситометра последнего поколения, чтобы проводить исследования у людей и у животных», — говорится в группе «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Обновление проходит в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

В медцентре уже оснащен отдел доклинических исследований. Для экспериментальной лаборатории были приобретены оцифровщик рентгена, микротомограф и испытательная разрывная машина. Также был куплен мощный 3D принтер. Новое оборудование приобретали для ряда других лабораторий. Для развития Клиники костно-суставной инфекции масс-спектрометр. В 2024 году в Центр Илизарова поступил новейший аппарат для капельной ПЦР.

Также в Курганской области активно обновляется оборудование в больницах, поликлиниках и ФАПах. Идет строительство новых и ремонт старых медучреждений.

В Центре Илизарова обновляется научный технопарк
В Центре Илизарова обновляется научный технопарк
Фото:
В медцентре закупают новое оборудование в рамках нацпроекта «Наука и университеты»
В медцентре закупают новое оборудование в рамках нацпроекта «Наука и университеты»
Фото:

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В курганском Центре имени Илизарова планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований. Об обновлении научного технопарка сообщили в пресс-службе медцентра. «В 2024 году запланировано дооснащение отдела генетических исследований, приобретение научного оборудования для молекулярной биологии. Также планируется поступление костного денситометра последнего поколения, чтобы проводить исследования у людей и у животных», — говорится в группе «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Обновление проходит в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В медцентре уже оснащен отдел доклинических исследований. Для экспериментальной лаборатории были приобретены оцифровщик рентгена, микротомограф и испытательная разрывная машина. Также был куплен мощный 3D принтер. Новое оборудование приобретали для ряда других лабораторий. Для развития Клиники костно-суставной инфекции масс-спектрометр. В 2024 году в Центр Илизарова поступил новейший аппарат для капельной ПЦР. Также в Курганской области активно обновляется оборудование в больницах, поликлиниках и ФАПах. Идет строительство новых и ремонт старых медучреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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