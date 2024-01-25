В медцентре идет обновление научного технопарка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском Центре имени Илизарова планируют приобрести оборудование для молекулярной биологии и дооснастить отдел генетических исследований. Об обновлении научного технопарка сообщили в пресс-службе медцентра.

«В 2024 году запланировано дооснащение отдела генетических исследований, приобретение научного оборудования для молекулярной биологии. Также планируется поступление костного денситометра последнего поколения, чтобы проводить исследования у людей и у животных», — говорится в группе «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте». Обновление проходит в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

В медцентре уже оснащен отдел доклинических исследований. Для экспериментальной лаборатории были приобретены оцифровщик рентгена, микротомограф и испытательная разрывная машина. Также был куплен мощный 3D принтер. Новое оборудование приобретали для ряда других лабораторий. Для развития Клиники костно-суставной инфекции масс-спектрометр. В 2024 году в Центр Илизарова поступил новейший аппарат для капельной ПЦР.

Также в Курганской области активно обновляется оборудование в больницах, поликлиниках и ФАПах. Идет строительство новых и ремонт старых медучреждений.

В Центре Илизарова обновляется научный технопарк Фото: группа «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»