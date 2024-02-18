18 февраля 2024

В Свердловской области 76% предприятий пожаловались на дефицит кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, завод, предприятие, рабочий, цех
В целом же, отмечают работодатели, ситуация у них улучшилась Фото:

Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. При этом годом ранее на такую проблему жаловались 52% работодателей, следует из ежегодного отчета СОСПП.

На втором месте в списке острых проблем — рост цен поставщиков. В 2022 году эту проблему ставили на первое место. На третьем — международные экономические санкции. При этом если в 2022 году 33,1% опрошенных жаловались на снижение внутреннего спроса, то в 2023 году таких осталось всего 4,9%.

В целом же, следует из отчета СОСПП, компаний, которые отметили улучшение ситуации и положительную динамику в 2023 году стало больше — 52% против 23,9% в 2022 году. Лучше всего себя чувствуют представители IT-отрасли, торговли и промышленности.

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Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. При этом годом ранее на такую проблему жаловались 52% работодателей, следует из ежегодного отчета СОСПП. На втором месте в списке острых проблем — рост цен поставщиков. В 2022 году эту проблему ставили на первое место. На третьем — международные экономические санкции. При этом если в 2022 году 33,1% опрошенных жаловались на снижение внутреннего спроса, то в 2023 году таких осталось всего 4,9%. В целом же, следует из отчета СОСПП, компаний, которые отметили улучшение ситуации и положительную динамику в 2023 году стало больше — 52% против 23,9% в 2022 году. Лучше всего себя чувствуют представители IT-отрасли, торговли и промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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