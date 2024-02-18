В Свердловской области 76% предприятий пожаловались на дефицит кадров

19 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

В целом же, отмечают работодатели, ситуация у них улучшилась Фото: Георгий Бергал © URA.RU Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. При этом годом ранее на такую проблему жаловались 52% работодателей, следует из ежегодного отчета СОСПП. На втором месте в списке острых проблем — рост цен поставщиков. В 2022 году эту проблему ставили на первое место. На третьем — международные экономические санкции. При этом если в 2022 году 33,1% опрошенных жаловались на снижение внутреннего спроса, то в 2023 году таких осталось всего 4,9%. В целом же, следует из отчета СОСПП, компаний, которые отметили улучшение ситуации и положительную динамику в 2023 году стало больше — 52% против 23,9% в 2022 году. Лучше всего себя чувствуют представители IT-отрасли, торговли и промышленности.

Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. При этом годом ранее на такую проблему жаловались 52% работодателей, следует из ежегодного отчета СОСПП. На втором месте в списке острых проблем — рост цен поставщиков. В 2022 году эту проблему ставили на первое место. На третьем — международные экономические санкции. При этом если в 2022 году 33,1% опрошенных жаловались на снижение внутреннего спроса, то в 2023 году таких осталось всего 4,9%. В целом же, следует из отчета СОСПП, компаний, которые отметили улучшение ситуации и положительную динамику в 2023 году стало больше — 52% против 23,9% в 2022 году. Лучше всего себя чувствуют представители IT-отрасли, торговли и промышленности.