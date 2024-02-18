В ЯНАО медики спасли ребенка из Тазовской тундры, который ранил себя в голову

Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) извлекли из головы ребенка несколько дробинок, которыми он ранил себя. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, ребенка эвакуировали из Тазовской тундры, добавили корреспонденту агентства источники в медицинских кругах.
«Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлек дробь из мягких тканей головы, затем, чтобы исключить подозрение на проникающее ранение черепа, произвел ревизию раны. Убедившись, что кости черепа целы, наложил швы и обработал входные отверстия», — сообщает подробности пресс-служба окружного департамента здравоохранения в официальном telegram-канале.
По предварительным данным, маленький тундровик играл с патроном, снаряженным дробью, который попал в огонь. В результате нагрева произошла детонация устройства, несколько дробин попали ребенку в голову. Его эвакуировали вертолетом санавиации. После проведения операции он пять дней провел под наблюдением врачей.
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