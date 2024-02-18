В ЯНАО медики спасли ребенка из Тазовской тундры, который ранил себя в голову

19 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое врачи спасли ребенка, который ранил себя дробью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) извлекли из головы ребенка несколько дробинок, которыми он ранил себя. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, ребенка эвакуировали из Тазовской тундры, добавили корреспонденту агентства источники в медицинских кругах. «Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлек дробь из мягких тканей головы, затем, чтобы исключить подозрение на проникающее ранение черепа, произвел ревизию раны. Убедившись, что кости черепа целы, наложил швы и обработал входные отверстия», — сообщает подробности пресс-служба окружного департамента здравоохранения в официальном telegram-канале. По предварительным данным, маленький тундровик играл с патроном, снаряженным дробью, который попал в огонь. В результате нагрева произошла детонация устройства, несколько дробин попали ребенку в голову. Его эвакуировали вертолетом санавиации. После проведения операции он пять дней провел под наблюдением врачей.

Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) извлекли из головы ребенка несколько дробинок, которыми он ранил себя. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, ребенка эвакуировали из Тазовской тундры, добавили корреспонденту агентства источники в медицинских кругах. «Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлек дробь из мягких тканей головы, затем, чтобы исключить подозрение на проникающее ранение черепа, произвел ревизию раны. Убедившись, что кости черепа целы, наложил швы и обработал входные отверстия», — сообщает подробности пресс-служба окружного департамента здравоохранения в официальном telegram-канале. По предварительным данным, маленький тундровик играл с патроном, снаряженным дробью, который попал в огонь. В результате нагрева произошла детонация устройства, несколько дробин попали ребенку в голову. Его эвакуировали вертолетом санавиации. После проведения операции он пять дней провел под наблюдением врачей.