18 февраля 2024

В Перми посетители выставки должны отличить музейный экспонат от мусора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска в креативном кластере Л52. Екатеринбург, выставка наука в большом городе
На новой выставке представлены вещи, фото и документы из личных архивов пермяков (архивное фото) Фото:

В пермском Центре городской культуры работает выставка «Сохранить нельзя выбросить». Здесь представлены экспонаты из личных и семейных архивов сотрудников Пермского краеведческого музея. Зрителям же предлагается оценить важность предметов и угадать, где лежит просто мусор, а где действительно музейный экспонат, рассказали в ЦГК.

«Выставка „Сохранить нельзя выбросить“ — это первый итог сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея: нас объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам. Ждем вас в Центре городской культуры, чтобы попробовать отличить музейный экспонат от личной реликвии и мусора», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте».

Выставка родилась из проекта-мастерской «Лига пыльных антресолей», в котором приняли участие музейщики. Заместитель директора Пермского краеведческого музея по науке Мария Ромашова отмечает, что в марте пройдет следующие набор в «Лигу» — в мастерской смогут принять участие все, кому интересны архивы собственной семьи и то, как с ними работать.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском Центре городской культуры работает выставка «Сохранить нельзя выбросить». Здесь представлены экспонаты из личных и семейных архивов сотрудников Пермского краеведческого музея. Зрителям же предлагается оценить важность предметов и угадать, где лежит просто мусор, а где действительно музейный экспонат, рассказали в ЦГК. «Выставка „Сохранить нельзя выбросить“ — это первый итог сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея: нас объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам. Ждем вас в Центре городской культуры, чтобы попробовать отличить музейный экспонат от личной реликвии и мусора», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте». Выставка родилась из проекта-мастерской «Лига пыльных антресолей», в котором приняли участие музейщики. Заместитель директора Пермского краеведческого музея по науке Мария Ромашова отмечает, что в марте пройдет следующие набор в «Лигу» — в мастерской смогут принять участие все, кому интересны архивы собственной семьи и то, как с ними работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...