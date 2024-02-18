В Перми посетители выставки должны отличить музейный экспонат от мусора

В пермском Центре городской культуры работает выставка «Сохранить нельзя выбросить». Здесь представлены экспонаты из личных и семейных архивов сотрудников Пермского краеведческого музея. Зрителям же предлагается оценить важность предметов и угадать, где лежит просто мусор, а где действительно музейный экспонат, рассказали в ЦГК.
«Выставка „Сохранить нельзя выбросить“ — это первый итог сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея: нас объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам. Ждем вас в Центре городской культуры, чтобы попробовать отличить музейный экспонат от личной реликвии и мусора», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте».
Выставка родилась из проекта-мастерской «Лига пыльных антресолей», в котором приняли участие музейщики. Заместитель директора Пермского краеведческого музея по науке Мария Ромашова отмечает, что в марте пройдет следующие набор в «Лигу» — в мастерской смогут принять участие все, кому интересны архивы собственной семьи и то, как с ними работать.
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