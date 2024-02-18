В Перми посетители выставки должны отличить музейный экспонат от мусора

19 февраля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

На новой выставке представлены вещи, фото и документы из личных архивов пермяков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском Центре городской культуры работает выставка «Сохранить нельзя выбросить». Здесь представлены экспонаты из личных и семейных архивов сотрудников Пермского краеведческого музея. Зрителям же предлагается оценить важность предметов и угадать, где лежит просто мусор, а где действительно музейный экспонат, рассказали в ЦГК. «Выставка „Сохранить нельзя выбросить“ — это первый итог сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея: нас объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам. Ждем вас в Центре городской культуры, чтобы попробовать отличить музейный экспонат от личной реликвии и мусора», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте». Выставка родилась из проекта-мастерской «Лига пыльных антресолей», в котором приняли участие музейщики. Заместитель директора Пермского краеведческого музея по науке Мария Ромашова отмечает, что в марте пройдет следующие набор в «Лигу» — в мастерской смогут принять участие все, кому интересны архивы собственной семьи и то, как с ними работать.

В пермском Центре городской культуры работает выставка «Сохранить нельзя выбросить». Здесь представлены экспонаты из личных и семейных архивов сотрудников Пермского краеведческого музея. Зрителям же предлагается оценить важность предметов и угадать, где лежит просто мусор, а где действительно музейный экспонат, рассказали в ЦГК. «Выставка „Сохранить нельзя выбросить“ — это первый итог сотрудничества ЦГК и Пермского краеведческого музея: нас объединил общий интерес к локальным историям и семейным архивам. Ждем вас в Центре городской культуры, чтобы попробовать отличить музейный экспонат от личной реликвии и мусора», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте». Выставка родилась из проекта-мастерской «Лига пыльных антресолей», в котором приняли участие музейщики. Заместитель директора Пермского краеведческого музея по науке Мария Ромашова отмечает, что в марте пройдет следующие набор в «Лигу» — в мастерской смогут принять участие все, кому интересны архивы собственной семьи и то, как с ними работать.