18 февраля 2024
17 февраля 2024

Четырехлистный клевер предлагают в ЯНАО за полтора млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость клевера продавец оценивает в 1,5 млн рублей Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер.

«Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена.

В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача.

Жительница Ноябрьска продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу.
Жительница Ноябрьска продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу.
Фото:
Жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер.
Жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер.
Фото:

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер. «Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена. В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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