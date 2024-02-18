Четырехлистный клевер предлагают в ЯНАО за полтора млн рублей. Скрин

19 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Стоимость клевера продавец оценивает в 1,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер. «Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена. В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача. Жительница Ноябрьска продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Фото: Авито Жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. Фото: Авито

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер. «Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена. В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача.