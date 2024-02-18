Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер.
«Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена.
В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача.
Жительница Ноябрьска продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу.
Фото: Авито
Жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер.
Жительница Ноябрьска (ЯНАО) продает четырехлистный клевер, который, по народному поверью, приносит удачу его владельцу. Свой товар продавец оценивает в 1,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продаж «Авито». В коллекции ноябрянки хранится также и пятилистный клевер. «Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко! Цена товара — 1,5 млн рублей», — сообщает продавец Елена. В беседе с корреспондентом агентства URA.RU жительница Ноябрьска сообщила, что в ее коллекции имеется также и пятилистный клевер. «Сейчас-то клевер, конечно, уже несвежий, но отлично высушен и качественно упакован! Есть еще и пятилистный», — говорит продавец. По образованию женщина не ботаник, считает себя обычным человеком, которому улыбнулась удача.