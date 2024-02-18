В Перми подешевели огурцы

В Перми стоимость огурцов снизилась на 40 рублей

Самые дешевые огурцы продают за 199,99 рублей за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермских супермаркетах снизили цены на огурцы. За неделю стоимость килограмма стала меньше на 40 рублей. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В начале недели 12 февраля огурцы продавали за 249 рублей за килограмм. Сейчас они стоят 209,99 рублей», — сообщила пермячка. Уточняется, что такое изменение цен произошло в сети супермаркетов «Магнит».

URA.RU посмотрело цены за килограмм огурцов в других пермских магазинах. Самые дешевые гладкие огурцы оказались в супермаркете «Лента» — 199,99 рублей, но эта стоимость только для тех, у кого есть карта лояльности. Без нее они стоят 273,69 рубля. Колючие огурцы в «Ленте», наоборот, одни из самых дорогих в городе — 319,99 рублей по карте и 336,89 рублей без нее. В «Пятерочке» идет акция на гладкие огурцы, по которой они стоят 249,99 рублей. Без скидки цена повысится до 279,99 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в январе 2024 года в Пермском крае резко выросли цены на огурцы. Также подорожали помидоры и белокочанная капуста.