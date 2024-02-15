В Пермском крае резко выросли цены на огурцы

Пермьстат: в январе 2024 года цены на огурцы в Прикамье выросли на 30%

16 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Цена на огурцы в январе выросла на 30% Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермьстат опубликовал данные о потребительских ценах в Прикамье в январе 2024 года. По сравнению с декабрем 2023 года стоимость услуг в регионе выросла на 1,2%, цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а на продукты — на 1,2%. Ощутимее всего подорожали огурцы — на 30%. «В январе 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,9%. Ощутимо повлияло на сложившийся индекс цен на продовольственные товары увеличение стоимости плодоовощной продукции. Помидоры подорожали на 20%, белокочанная капуста — на 20%, огурцы свежие — на 30%», — сообщается в исследовании Пермьстата. В остальных категориях продовольственных товаров произошло увеличение цены оливкового масла (3%), подсолнечного масла (2,2%), риса (3%), рыбного филе (1,8%), соленой сельди (2,2%). Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали моющие и чистящие средства (3,1%), а также медикаменты (1,8%).

Пермьстат опубликовал данные о потребительских ценах в Прикамье в январе 2024 года. По сравнению с декабрем 2023 года стоимость услуг в регионе выросла на 1,2%, цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а на продукты — на 1,2%. Ощутимее всего подорожали огурцы — на 30%. «В январе 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,9%. Ощутимо повлияло на сложившийся индекс цен на продовольственные товары увеличение стоимости плодоовощной продукции. Помидоры подорожали на 20%, белокочанная капуста — на 20%, огурцы свежие — на 30%», — сообщается в исследовании Пермьстата. В остальных категориях продовольственных товаров произошло увеличение цены оливкового масла (3%), подсолнечного масла (2,2%), риса (3%), рыбного филе (1,8%), соленой сельди (2,2%). Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали моющие и чистящие средства (3,1%), а также медикаменты (1,8%).