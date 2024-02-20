Пермская фабрика запустила первое в России производство футбольных бутс. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск производства бутс TREK. Пермь, обувь, бутсы, принтер
Пермская компания намерена снабдить бутсами Фото:

Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течение года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей. Как создают первые российские бутсы — в фоторепортаже URA.RU.

Запуск производства бутс TREK. Пермь
Сначала раскраивают детали для верхней части бутс. В этом же цеху делают верх для лыжных ботинок и коньков.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Затем заготовки отправляют в цех шелкографии, чтобы нанести печать и рисунок. Здесь же делают печать для других изделий фабрики, например, майки для прыжков на лыжах с трамплина.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Далее материал обрабатывают и сшивают детали вместе. У бутсов тонкая кожа, поэтому она не требует большой обработки, рассказали на фабрике.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
На специальном станке формируют пятку.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Чтобы изделие не теряло форму, добавляют временную шнуровку.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Пока шьют верх бутс, в соседнем цеху отливают подошву. Ее делают на специальном станке из турецкого материала за три минуты.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Мэр Перми Эдуард Соснин посмотрел, как бутсам придают форму и сшивают верх с подошвой.
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Заключительный этап — прошивание носовой части бутса
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
На изготовление пары бутс потребуется два часа
Фото:
Запуск производства бутс TREK. Пермь
Первую российскую обувь для футбола планируют продавать за 2,5 тысячи рублей
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течение года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей. Как создают первые российские бутсы — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...