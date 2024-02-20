Пермская компания намерена снабдить бутсами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская фабрика «ТРЕК» первой в России запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление футбольной обуви, специалисты компании в течение года создавали пары из разных материалов, а спортсмены тестировали их во время игр и тренировок. Сейчас предприятие может выпускать до 500 тысяч пар обуви в год разных цветов и размеров для взрослых и детей. Как создают первые российские бутсы — в фоторепортаже URA.RU.

Сначала раскраивают детали для верхней части бутс. В этом же цеху делают верх для лыжных ботинок и коньков. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Затем заготовки отправляют в цех шелкографии, чтобы нанести печать и рисунок. Здесь же делают печать для других изделий фабрики, например, майки для прыжков на лыжах с трамплина. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Далее материал обрабатывают и сшивают детали вместе. У бутсов тонкая кожа, поэтому она не требует большой обработки, рассказали на фабрике. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На специальном станке формируют пятку. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чтобы изделие не теряло форму, добавляют временную шнуровку. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пока шьют верх бутс, в соседнем цеху отливают подошву. Ее делают на специальном станке из турецкого материала за три минуты. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэр Перми Эдуард Соснин посмотрел, как бутсам придают форму и сшивают верх с подошвой. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Заключительный этап — прошивание носовой части бутса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На изготовление пары бутс потребуется два часа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU