Скончался главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов

19 февраля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Адик Абдурахманов скончался на 63-м году жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался на 63-м году жизни. Об этом URA.RU 19 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Память о нашем выдающемся земляке будет вечно жить в наших сердцах, уверен — она отзовется и в душах будущих поколений», — передает слова губернатора Алексея Текслера пресс-служба. Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Он отметил, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта. Заслуженный артист России Адик Абдурахманов родился 16 января 1962 года в Челябинске. Закончил Челябинское музыкальное училище, затем Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1994 году создал в Челябинске камерный оркестр «Классика». В 2017 году был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинска». Челябинским симфоническим оркестром руководил с 2019 года. В 2019 году указом президента РФ Владимира Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался на 63-м году жизни. Об этом URA.RU 19 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Память о нашем выдающемся земляке будет вечно жить в наших сердцах, уверен — она отзовется и в душах будущих поколений», — передает слова губернатора Алексея Текслера пресс-служба. Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Он отметил, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта. Заслуженный артист России Адик Абдурахманов родился 16 января 1962 года в Челябинске. Закончил Челябинское музыкальное училище, затем Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1994 году создал в Челябинске камерный оркестр «Классика». В 2017 году был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинска». Челябинским симфоническим оркестром руководил с 2019 года. В 2019 году указом президента РФ Владимира Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.